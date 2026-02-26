Dobby: Το γατάκι με τα τέσσερα αυτιά που «κατέκτησε» τα social media

Η σπάνια γενετική μετάλλαξη
Ένα μικρό γατάκι από την Αλαμπάμα στις ΗΠΑ, που γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική ιδιαιτερότητα, έχει καταφέρει να γίνει το νέο viral φαινόμενο του διαδικτύου, συγκινώντας χιλιάδες χρήστες πριν καν βγει επίσημα προς υιοθεσία.
Ο Dobby, ένα μαύρο γατάκι 7 μηνών, γεννήθηκε με ένα επιπλέον ζευγάρι αυτιών που μοιάζουν με δεύτερα, μικρότερα αυτιά, ενώ διαθέτει επίσης μια κοντή και σγουρή ουρά.
Η διάσωση και η φιλοξενία
Σε αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό People, η Μπράουν, που είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του καταφυγίου, εξήγησε ότι έμαθε για τον Dobby μέσω μιας ανάρτησης στο Facebook από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του, ο οποίος προσπαθούσε για μήνες να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί με μια μεγαλύτερη γάτα στο σπίτι, χωρίς επιτυχία.
«Είχαν προσπαθήσει για μήνες και δεν ήταν το σωστό ταίριασμα» ανέφερε και πρόσθεσε: «Φυσικά, άρπαξα την ευκαιρία να τον φιλοξενήσω».
Ο Dobby μπήκε επίσημα υπό τη φροντίδα της στις 8 Φεβρουαρίου και έκτοτε οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.
Οι ιατρικές προκλήσεις
Παρά τη σπάνια γενετική μετάλλαξη στα αυτιά και την ουρά, είναι ο σοβαρός υπογναθισμός του που απαιτεί ιατρική παρέμβαση.
Η Μπράουν εξήγησε ότι το πρόβλημα επιδεινώνεται από τη στενή κάτω γνάθο, η οποία αναγκάζει τους κάτω κυνόδοντες να τρυπούν τον ουρανίσκο του στόματός του.
«Θα παρέμβουν και θα μειώσουν το μήκος των κάτω κυνοδόντων του», εξήγησε η ίδια. «Δεν πρόκειται να τους αφαιρέσουν. Στην πραγματικότητα μπορούν απλώς να μειώσουν το μήκος».
Ο Dobby έγινε διασημότητα αφού η Μπράουν μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεό του στο Instagram και το Reddit.
Το γατάκι πάσχει επίσης από μια νευρολογική διαταραχή, γνωστή ως «Wobbly Cat Syndrome» (σύνδρομο της ασταθούς γάτας), η οποία εμφανίζεται όταν η μητέρα γάτα νοσεί από πανλευκοπενία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Η Μπράουν δήλωσε πως πιστεύει ότι τα ζώα με διαφορετικές ανάγκες είναι «απολύτως όμορφα» και αξίζουν να αγαπηθούν το ίδιο με κάθε άλλο κατοικίδιο.
