Πάτρα: Έκλεβαν ρεύμα και συνελήφθησαν- Χειροπέδες και σε ανήλικο

Σε βάρος της μητέρας του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας
Συνελήφθησαν, στις 25-02-2026, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρία άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε μία περίπτωση συνελήφθη ανήλικος, ενώ σε βάρος της μητέρας του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.
