Πάτρα: Απεργία και συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Σε αοεργία και κινητοποίηση στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα προχωρά το Εργατικό Κέντρο το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.

Αφορμή η συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία Γεωργίου

Σήμερα για την απεργιακή κινητοποίηση δόθηκε από το Εργατικό Κέντρο, συνέντευξη Τύπου.