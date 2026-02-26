Πάτρα: Απεργία και συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών
Σε αοεργία και κινητοποίηση στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα προχωρά το Εργατικό Κέντρο το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.
Αφορμή η συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.
Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία Γεωργίου
Σήμερα για την απεργιακή κινητοποίηση δόθηκε από το Εργατικό Κέντρο, συνέντευξη Τύπου.
Δίκη Predator: Ένοχοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι - Συνολικές ποινές 126 ετών και οκτώ μηνών με εκτιτέα τα οκτώ έτη
Πάτρα: Συλλαλητήριο μαθητών και φοιτητών για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών- ΦΩΤΟ
Αίγιο: Ξημερώματα υπό δρακόντεια μέτρα στα Δικαστήρια ο 47χρονος για τους πυροβολισμούς σε βάρος ανηλίκων
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr