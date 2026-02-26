Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Απεργία και συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Πάτρα: Απεργία και συγκέντρωση του Εργατ...

Για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών

Σε αοεργία και κινητοποίηση στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα προχωρά το Εργατικό Κέντρο το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.

Αφορμή η συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία Γεωργίου

Σήμερα για την απεργιακή κινητοποίηση δόθηκε από το Εργατικό Κέντρο, συνέντευξη Τύπου.

Ειδήσεις Τώρα

Δίκη Predator: Ένοχοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι - Συνολικές ποινές 126 ετών και οκτώ μηνών με εκτιτέα τα οκτώ έτη

Πάτρα: Συλλαλητήριο μαθητών και φοιτητών για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών- ΦΩΤΟ

Αίγιο: Ξημερώματα υπό δρακόντεια μέτρα στα Δικαστήρια ο 47χρονος για τους πυροβολισμούς σε βάρος ανηλίκων

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εργατικό Κέντρο Πάτρας Τέμπη
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0395\u03c1\u03b3\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u039a\u03ad\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf \u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1\u03c2","\u03a4\u03ad\u03bc\u03c0\u03b7"]
822397
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις