Στη Γερμανία εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα - Βρίσκεται υπό την προστασία της αστυνομίας

Στη Γερμανία εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα που αγνοούνταν εδώ και 1,5 μήνα, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα. Οι γερμανικές αρχές ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη αναμένεται να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας της Γερμανίας.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη είχε αναχωρήσει από το Ρίο με ταξί με κατεύθυνση την Αθήνα, όπως είχαν αποκαλύψει κάμερες καθώς η ανήλικη προσπαθούσε να πουλήσει τιμαλφή και να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για τη Γερμανία.

Με καθυστέρηση αρκετές ημερών, στις αρχές Φεβρουαρίου, η εταιρεία Lufthansa επιβεβαίωσε πως η 16χρονη είχε ταξιδέψει μόνη της από την Αθήνα προς τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας στις 8 Ιανουαρίου.