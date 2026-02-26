Στη Γερμανία εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα - Βρίσκεται υπό την προστασία της αστυνομίας

Οι πρώτες πληροφορίες
Στη Γερμανία εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα που αγνοούνταν εδώ και 1,5 μήνα, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα. Οι γερμανικές αρχές ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη αναμένεται να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας της Γερμανίας.
Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη είχε αναχωρήσει από το Ρίο με ταξί με κατεύθυνση την Αθήνα, όπως είχαν αποκαλύψει κάμερες καθώς η ανήλικη προσπαθούσε να πουλήσει τιμαλφή και να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για τη Γερμανία.
Με καθυστέρηση αρκετές ημερών, στις αρχές Φεβρουαρίου, η εταιρεία Lufthansa επιβεβαίωσε πως η 16χρονη είχε ταξιδέψει μόνη της από την Αθήνα προς τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας στις 8 Ιανουαρίου.
