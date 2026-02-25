Τα Βραβεία του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 - Aυτοί που ξεχώρισαν

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα δόθηκαν τα βραβεία του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 στην εκδήλωση της Απονομής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου στο Royal Theater Patras, γράφοντας την τελευταία πράξη της επιτυχημένης φετινής διοργάνωσης.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής:

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΥΤΟΦΩΤΙΣΤΕΙΤΕ

1) 88 ΕΝ ΛΕΥΚΩ

2) 73 AΠΟΒΛΑΚΩ(ΜΜΕ)ΝΟΙ

3) 90 ΠΑΡΑΣΑDALI

4) 60 ΛΕΥΚΕΔΕΣ

5) 142 LA SOUSOURYELA

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

1) 94 ΒΟΟΟΤIQUE HOTEL

2) 88 ΕΝ ΛΕΥΚΩ

3) 106 TAΓΕΡAKIA

4) 97 MALAKIA

5) 210 CHESS ME IF YOU CAN

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΜΦΙΕΣΗΣ

1) 90 ΠΑΡΑΣΑDALI

2) 222 P.o.P. Pierrot

3) 60 ΛΕΥΚΕΔΕΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΩΜΙΚΗΣ ΑΜΦΙΕΣΗΣ

1) 106 TAΓΕΡAKIA

2) 33 DOLCE VITA

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΑΤΙΡΙΚΗΣ ΑΜΦΙΕΣΗΣ

1) 97 ΜΑLΑΚΙΑ

2) 73 AΠΟΒΛΑΚΩ(ΜΜΕ)ΝΟΙ

3) 40 Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΡΝΙΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΜΦΙΕΣΗΣ ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

1)88 ΕΝ ΛΕΥΚΩ

2) 239 ΑΤΑΞΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

1)94 ΒΟΟΟΤIQUE HOTEL

2) 160 ΧΑΤΣΕΨΟΥΤ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

1) 88 ΕΝ ΛΕΥΚΩ

2) 222 P.o.P. Pierrot

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΩΜΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

1) 106 TAΓΕΡAKIA

2) 10 ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ

3) 272 ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΙΝΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΑΤΙΡΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

1) 40 Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΡΝΙΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΑΣΚΑΣ ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

1) 72 IMAGO

2) 61 MΩΡΗ ΚΟΝΤΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΠΕΛΟΥ

1) 90 ΠΑΡΑΣΑDALI

2) 210 CHESS ME IF YOU CAN

3) 60 ΛΕΥΚΕΔΕΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΩΜΙΚΟΥ ΚΑΠΕΛΟΥ

1)106 TAΓΕΡΑKIA

2) 49 ΒΑΡΟΝΟΙ

3) 61 ΜΩΡΗ ΚΟΝΤΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΑΤΙΡΙΚΟΥ ΚΑΠΕΛΟΥ

1) 97 MALAΚΙΑ

2) 73 AΠΟΒΛΑΚΩ(ΜΜΕ)ΝΟΙ

3) 40 Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΡΝΙΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΠΕΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

1) 88 ΕΝ ΛΕΥΚΩ

2) 239 ΑΤΑΞΙΑ

3) 17 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΜΑΤΟΣ

1) 94 ΒΟΟΟΤIQUE HOTEL

2) 222 P.o.P. Pierrot

3) 15+31+183 ΕΝΑ ΦΡΟΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΧΤΑΡΑΕΙ ΓΙΑ ΛΑΔΙ:ΑΧ… ΛΑΔΙ

4) 97 MALAΚΙΑ

5) 190 ΜΟΥΡΛΕΝ ROUGE

ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΑΒΑΡΟΥ

1) 90 ΠΑΡΑΣΑDALI

2) 97 ΜΑLΑΚΙΑ

3) 222 P.o.P. Pierrot

4) 88 ΕΝ ΛΕΥΚΩ

5) 249 ΟΛΟΙ ΠΡΟΒΑΤΑ ΓΙΝΑΜE

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

1) 88 ΕΝ ΛΕΥΚΩ

2) 142 LA SOUSOURYELA

3) 59 ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΙ

4) 16 ΦΑΝΦΑΡΟΝΟΙ ΑΣΟΙ

5) 210 CHESS ME IF YOU CAN

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΡΟΜΟΥ

1) 90 ΠΑΡΑΣΑDALI

2) 97 MALAKIA

3) 106 TAΓΕΡAKIA

4) 33 DOLCE VITA

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΑΣΚΑΡΑΤΑΣ

1) 97 MAL’AKIA

2) 90 ΠΑΡΑΣΑDALI

3) 142 LA SOUSOURYELA

4) 49 ΒΑΡΟΝΟΙ

5) 95 CARNIVALIS STELLARUM NEPO & ΦΩΤΙΑ

5 ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΜΦΙΕΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ)

79-259 ΡΕΝΤΙΚΟΛΟΡΟΙ

137 JAPUNK

237 ΠΕΡΛΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΑ

176 Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΗΣΙΟΥ ΝΤΕ ΣΑΝΤ

142 LA SOUSOURYELA

5 ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΠΕΛΟΥ(ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ)

137 JAPUNK

11 DELICIOUS PATRILICIOUS

237 ΠΕΡΛΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΑ

249 ΟΛΟΙ ΠΡΟΒΑΤΑ ΓΙΝΑΜΕ

45 ΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

5 ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΑΒΑΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ)

16 ΦΑΝΦΑΡΟΝΟΙ ΑΣΟΙ

72 IMAGO

73 AΠΟΒΛΑΚΩ(ΜΜΕ)ΝΟΙ

11 DELICIOUS PATRILICIOUS

239 ΑΤΑΞΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ 61ου ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Βραβεία Cubeez

1ο Βραβείο – Πλήρωμα 61 (ΜΩΡΗ…ΚΟΝΤΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ)

2ο Βραβείο – Πλήρωμα 106 (ΤΑΓΕΡΑΚΙΑ)

3ο Βραβείο – Πλήρωμα 79-259 (ΡΕΝΤΙΚΟΛΟΡΟΙ)

4ο Βραβείο – Πλήρωμα 152 (Το πουλί μας αράχνιασε)

5ο Βραβείο – Πλήρωμα 222 (P.o.P – Pierrot)

Βραβεία Γενικής Βαθμολογίας

1ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ»

Πλήρωμα 60 (ΛΕΥΚΕΔΕΣ)

2ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας

-Πλήρωμα 159 (ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟΝ…ΚΛΟΟΥΝ ΣΟΥ)

3ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας

Πλήρωμα 17 (Του…κεφαλιού μας)

4ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας

Πλήρωμα 222 (P.o.P – Pierrot)

5ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας

Πλήρωμα 94 (Booo…tique Hotel)

6ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας

Πλήρωμα 49 (ΒΑΡΟΝΟΙ)

7ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας (εξ ημισείας λόγω ισοψηφίας)

-Πλήρωμα 7 (ΦΙΣΣΣΣΣ)

-Πλήρωμα 88-90 (ΕΝ ΛΕΥΚΩ – παρασάDALI)

9ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας

Πλήρωμα 61 (ΜΩΡΗ…ΚΟΝΤΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ)

10ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας

Πλήρωμα 72 (IMAGO)

61ο Βραβείο Γενικής Βαθμολογίας

-Πλήρωμα 84 (Χρωματομπερδέματα)

Βραβείο εύρεσης Κρυμμένου Θησαυρού «ΑΛΚΗΣ ΣΤΕΑΣ»

Πλήρωμα 60 (ΛΕΥΚΕΔΕΣ)

Την εκδήλωση της Απονομής των Βραβείων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 παρουσίασαν οι Τζίμης Πολίτης και Κατερίνα Τσουκαλά.

Τη μουσική της βραδιάς ανέλαβαν οι djs της Παρέλασης.