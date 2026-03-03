Πάτρα: Σοβαρή κατολίσθηση στον Λυκοχορό - Απειλούνται δυο σπίτια

Ανησυχία προκαλούν οι εικόνες που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή Λυκοχορό της Πάτρας, όπου σημειώνεται εκτεταμένη κατολίσθηση με αποτέλεσμα να απειλούνται τουλάχιστον δύο κατοικίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φαινόμενο εκδηλώθηκε με ένταση από την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο μέσα στο Σαββατοκύριακο η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά. Το έδαφος δίπλα σε κατοικία έχει υποστεί σοβαρές ρηγματώσεις, ενώ στη μία πλευρά του κτιρίου παρατηρείται εμφανής ολίσθηση του πρανούς, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των ενοίκων.

Η οικογένεια που διαμένει στο σπίτι επικοινώνησε άμεσα με την Πολιτική Προστασία του Δήμου, η οποία έδωσε εντολή προληπτικής εκκένωσης του ακινήτου.

Κάτοικοι της περιοχής εκτιμούν πως το φαινόμενο ενδέχεται να συνδέεται με τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, που αποδυνάμωσαν το έδαφος, σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις από τον Οκτώβριο έως και τον Φεβρουάριο.

Σε μικρή απόσταση βρίσκεται και δεύτερη κατοικία, η οποία χρησιμοποιείται ως εξοχική, με τους ιδιοκτήτες της να παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις.

Οι πληγέντες ζητούν την άμεση διενέργεια αυτοψίας από γεωλόγους και μηχανικούς της Περιφέρειας, προκειμένου να αξιολογηθεί η επικινδυνότητα και να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης ή άλλων παρεμβάσεων για τη σταθεροποίηση του εδάφους.