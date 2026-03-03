Ιράν: Θρήνος στις κηδείες των μαθητριών που σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο

Θρήνος και οργή επικρατεί στις κηδείες των δεκάδων νέων μαθητριών που σκοτώθηκαν στις τάξεις τους, την πρώτη ημέρα των αεροπορικών επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ιράν, τουλάχιστον 168 μαθήτριες έχασαν τη ζωή τους όταν αεροπορικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ χτύπησαν το δημοτικό σχολείο Shajare Tayyiba Girls’ στην πόλη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, το πρωί του Σαββάτου.