Ιράν: Θρήνος στις κηδείες των μαθητριών που σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο

Με εικόνες στα χέρια, γονείς, συγγενείς και απλός κόσμος θρηνούν και φωνάζουν συνθήματα κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
Θρήνος και οργή επικρατεί στις κηδείες των δεκάδων νέων μαθητριών που σκοτώθηκαν στις τάξεις τους, την πρώτη ημέρα των αεροπορικών επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.
Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ιράν, τουλάχιστον 168 μαθήτριες έχασαν τη ζωή τους όταν αεροπορικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ χτύπησαν το δημοτικό σχολείο Shajare Tayyiba Girls’ στην πόλη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, το πρωί του Σαββάτου.
Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τους δρόμους του κέντρου της Μινάμπ και συγκεντρώθηκε μπροστά στα ερείπια του σχολείου, σύμφωνα με το κρατικό ραδιόφωνο του Ιράν IRIB. Με εικόνες στα χέρια, γονείς, συγγενείς και απλός κόσμος θρηνούν και φωνάζουν συνθήματα κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Το σχολείο βρίσκεται περίπου 60 μέτρα από μια ιρανική στρατιωτική βάση. Το Σάββατο, όταν ρωτήθηκε για την επίθεση, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι «είμαστε ενήμεροι για τις αναφορές και τις εξετάζουμε».
