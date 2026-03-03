Πάτρα: Ενημέρωση για το Πρόγραμμα «Σύνδεση με το δίκτυο Αποχέτευσης και αξιοποίησή του στους οικισμούς Ρίου και Αγίου Βασιλείου»

Η επιδότηση αφορά στην ιδιωτική δαπάνη των συνδέσεων,
"Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έγινε προδημοσίευση της δράσης «Σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης», που αφορά στην επιδότηση φυσικών προσώπων ιδιοκτητών ακινήτων να συνδεθούν με το κατασκευασθέν από την ΔΕΥΑΠ δίκτυο Αποχέτευσης" ενημερώνει με ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΠ και συνεχίζει:
"Η επιδότηση αφορά στην ιδιωτική δαπάνη των συνδέσεων, αφού τα τέλη σύνδεσης της ΔΕΥΑΠ δεν αποτελούν για το πρόγραμμα επιλέξιμη δαπάνη.
Οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας των παραπάνω περιοχών, μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην διεύθυνση: www.apoxetefsisyndesi.gov.gr"
