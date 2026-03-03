Πρωτοβουλία «Τέμπη 28/2 Δικαιοσύνη»- Καταγγελία ότι «εμποδίστηκε η εκφώνηση χαιρετισμού από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας»

Σε ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία «Τέμπη 28/2 Δικαιοσύνη»- υποστηρίζει ότι το Εργατικό Κέντρο εμπόδισε την εκφώνηση χαιρετισμού της.

Αναλυτικά επισημαίνει:

"Ως Πρωτοβουλία «Τέμπη 28/2-Δικαιοσύνη» χαιρετίζουμε τις συγκεντρώσεις της 28ης Φλεβάρη. Οφείλουμε ωστόσο να επισημάνουμε ότι υπήρξαν περιστατικά που αφήνουν πικρές εντυπώσεις, και αναδεικνύουν ορισμένα προβληματικά στοιχεία στον αγώνα μας για δικαιοσύνη. Από το πρωί σε διάφορα σημεία συγκέντρωσης στη χώρα είχαν στηθεί μικροφωνικές από τα αντίστοιχα Εργατικά Κέντρα. Με αφορμή αυτές τις μικροφωνικές, στην πόλη μας, ζητήθηκε, όχι μόνον τη μέρα της πορείας, αλλά και τις προηγούμενες, να γίνει χαιρετισμός εκ μέρους της Πρωτοβουλίας.



Ωστόσο, εμποδίστηκε η εκφώνηση χαιρετισμού από την Πρωτοβουλία «Τέμπη 28/2 Δικαιοσύνη» από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, με το πρόσχημα ότι χαιρετισμούς θα απευθύνουν μόνο τα σωματεία και οι επίσημοι φορείς που «έχουν ενασχόληση με τα Τέμπη». Γεγονός που γεννά ερωτήματα, καθώς πέρσι, πέραν του χαιρετισμού του δημάρχου, δεν υπήρχε παρουσία των παραπάνω στην εκδήλωση που συνδιοργανώσαμε ως Πρωτοβουλία με τον Σύλλογο Συγγενών στην Πάτρα. Ταυτόχρονα, για τη συγκεκριμένη σημαντική κινητοποίηση, που έλαβε χώρα έναν χρόνο μετά τις περσινές συγκλονιστικές κινητοποιήσεις, είχαμε βγάλει κάλεσμα και αφίσα εδώ και πολλές μέρες τα οποία είχαν διαδοθεί μέσω της επίσημης σελίδας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων στο Facebook, όπως και μέσω τοπικών μέσων. Αντί λοιπόν να μας δοθεί βήμα για να εκφράσουμε μια μαζική τοποθέτηση των πολιτών της Πάτρας, επέλεξαν να μας αρνηθούν τον λόγο και να περιορίσουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ημέρας.



Αναδεικνύουμε αυτούς τους προβληματισμούς γιατί αυτή η στάση περιορίζει τον αγώνα. Στενεύει το παλλαϊκό αίτημα για απονομή δικαιοσύνης και μειώνει δυνατότητες, σε μια μάλιστα πολύ κρίσιμη περίοδο πριν τη δίκη του Μαρτίου. Επειδή ο αγώνας για δικαιοσύνη δίνεται απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα, κανείς δεν περισσεύει. Αυτές οι πρακτικές πρέπει να εκλείψουν! Στόχος πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση δύναμης και η έκφραση του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας που θέλει να συμβάλλει. Το παραπάνω οφείλει να γίνεται χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου ο κοινός αγώνας μας να νικήσει.



Η Πρωτοβουλία «Τέμπη 28/2 Δικαιοσύνη», δημιουργήθηκε στον απόηχο των μεγάλων κινητοποιήσεων της 26ης Γενάρη του 2025 με σκοπό να συνεισφέρει στο να κρατηθούν ζωντανά τα αιτήματα των Τεμπών. Από τότε παλεύει για να αναδείξει το έγκλημα, με συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, σταθερή λειτουργία της συνέλευσης, δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης και ανάδειξη του θέματος στα τοπικά μέσα. Παράλληλα, έχει συνεισφέρει στη διοργάνωση των κινητοποιήσεων του Σεπτεμβρίου για το έγκλημα των Τεμπών ενώ συνδιοργάνωσε την εξαιρετικά μαζική εκδήλωση με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών τον περσινό Μάιο, οπού πάνω από 2.500 πολίτες της Πάτρας δήλωσαν ότι ο αγώνας για οξυγόνο συνεχίζεται. Ως Πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε τον αγώνα μας! Μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη, μέχρι τέλους!".