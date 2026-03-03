Aδικαιολόγητες αυξήσεις, ήδη, στα καύσιμα λόγω Μέσης Ανατολής- «Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται…», λέει στο thebest ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης

«Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται…» δηλώνει ο πρόεδρος του ΙΝ.ΚΑ. (Ινστιτούτο Καταναλωτών), Γιώργος Λεχουρίτης, μιλώντας στο thebest.gr για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και τις επιπτώσεις που -όπως εκτιμά- θα έχουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στην αγορά.

Ο κ. Λεχουρίτης κάνει λόγο για ήδη καταγεγραμμένες αυξήσεις σε αρκετά πρατήρια καυσίμων, σημειώνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν δικαιολογούνται, καθώς, όπως αναφέρει, δεν έχουν πραγματοποιηθεί νέες παραλαβές με αυξημένο κόστος. Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι από την ερχόμενη εβδομάδα οι τιμές ενδέχεται να κινηθούν ακόμη υψηλότερα.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της αγοράς. Αναφερόμενος στη νέα Ενιαία Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, υποστηρίζει ότι οι έλεγχοι δεν μπορούν να αποδώσουν ουσιαστικά αποτελέσματα μετά την κατάργηση, από το καλοκαίρι, του πλαφόν στο ποσοστό κέρδους. «Η κυβέρνησή μας, είναι θεατής, λέει ότι κάνει ελέγχους αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί κάνει ελέγχους αφού δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να καταργείς ένα νόμο, που ήταν μέχρι 31/5/2025, περί ελέγχου κέρδους και σήμερα να αυξάνονται οι τιμές. Οι τιμές δεν αυξάνονται όταν υπάρχει μια ηρεμία, μια κανονικότητα, αυξάνονται όταν υπάρχει μια έκρυθμη κατάσταση ή σε κάποιον πανικό. Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται… και αυτό συμβαίνει τώρα», σημειώνει.

Σε ό,τι αφορά τα βασικά προϊόντα, εκτιμά ότι το αυξημένο κόστος στο πετρέλαιο κίνησης θα μετακυλιστεί στις τιμές μέσω των μεταφορών. «Η αγορά βρίσκεται σε στάση αναμονής, αλλά εάν συνεχιστεί η πολεμική σύρραξη, φοβάμαι ότι θα υπάρξουν νέες αυξήσεις. Δεν είμαι μάντης κακών, αλλά με βάση όσα έχουμε δει στο παρελθόν, φοβόμαστε το μέλλον», αναφέρει, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν αναμένονται ελλείψεις αγαθών, καθώς η χώρα δεν εξαρτάται άμεσα από εισαγωγές από τις εμπλεκόμενες χώρες.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει και για το φυσικό αέριο, τονίζοντας ότι αποτελεί βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως υπογραμμίζει, η άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας, λόγω της έντασης στην Μέση Ανατολή, ενδέχεται να πυροδοτήσει νέο κύμα ανατιμήσεων, με επιπτώσεις τόσο στο κόστος παραγωγής όσο και στην τελική κατανάλωση.