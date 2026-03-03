Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας με εκκρεμές βούλευμα για ναρκωτικά και εγκληματική οργάνωση

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στη σύλληψη ενός άνδρα στο Αγρίνιο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε βούλευμα για υποθέσεις ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του Βούλευμα του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και εγκληματική οργάνωση.
