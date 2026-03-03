Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας με εκκρεμές βούλευμα για ναρκωτικά και εγκληματική οργάνωση

Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας με εκκρεμές βο...

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στη σύλληψη ενός άνδρα στο Αγρίνιο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε βούλευμα για υποθέσεις ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του Βούλευμα του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και εγκληματική οργάνωση.

Ειδήσεις Τώρα

«Καζάνι που βράζει» η Μέση Ανατολή- Το Ιράν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην εμπλακούν στον πόλεμο

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας για την 17 Νοέμβρη και την στρατολόγησή του στην οργάνωση

Στο τραπέζι «Fuel Pass» για τα καύσιμα σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Αγρίνιο Ναρκωτικά Αστυνομία
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a3\u03cd\u03bb\u03bb\u03b7\u03c8\u03b7","\u0391\u03b3\u03c1\u03af\u03bd\u03b9\u03bf"," \u039d\u03b1\u03c1\u03ba\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac","\u0391\u03c3\u03c4\u03c5\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1"]
822900
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις