Κύπρος: Παρατείνεται η εκκένωση στο Ακρωτήρι - Σε επιφυλακή άλλες 6 περιοχές

Μέχρι και την Παρασκευή παρατείνεται η εκκένωση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται άλλες έξι περιοχές, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις υπερπτήσεις drone πάνω από τη βρετανική βάση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυπριακού υπουργείου Εσωτερικών, το καθεστώς εκκένωσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου θα παραμείνει μέχρι και την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, οπότε και θα επανεξεταστεί σύμφωνα με την αξιολόγηση της εικόνας της κατάστασης.

Επιπρόσθετα, οι κάτοικοι Τίμης, Αναρίτας και Μανδριών, καθώς και οι κάτοικοι Ορμήδειας, Ξυλοφάγου και Ξυλοτύμπου ενημερώνονται προληπτικά με αποστολή μηνυμάτων μέσω των τοπικών αρχών για τα σημεία που έχουν οριστεί για την προσωρινή φιλοξενία τους, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η εκκένωση των συγκεκριμένων περιοχών.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι ομάδες της Πολιτικής Αμυνας εξακολουθούν να περιπολούν στην περιοχή του Ακρωτηρίου, ενώ παράλληλα είναι σε επικοινωνία με τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους για παροχή βοήθειας και καθοδήγησης.