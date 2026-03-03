Πάτρα: Το Κέντρο Πρόληψης Καλλίπολις σταματά τη λειτουργία του το 2027- 1.494 άτομα συμμετείχαν στις δράσεις του τον Φεβρουάριο

Το Κέντρο Πρόληψης Καλλίπολις θα σταματήσει τη λειτουργία του το 2027, σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και του ΕΟΠΑΕ, παρά τη μεγάλη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις δράσεις του.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Βασίλης Πασσάς Υπεύθυνος και Ιατρός - Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, «το Καλλίπολις αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα Κέντρα Πρόληψης στη χώρα και έχει εξυπηρετήσει συνολικά 26.485 άτομα σε μια τριετία». Μόνο τον Φεβρουάριο του 2026 συμμετείχαν 1.494 άτομα σε διάφορες δράσεις, που περιλάμβαναν ομάδες γονέων, επιμορφωτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς και παρεμβάσεις για μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Ο κ. Πασσάς τονίζει ότι «το Καλλίπολις συνεργάζεται με πλήθος φορέων, όπως η Δημοτική Αρχή, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ, το Πανεπιστήμιο Πατρών, σχολεία, σύλλογοι γονέων, πολιτιστικοί σύλλογοι και εθελοντικές ομάδες, καλύπτοντας όλο το φάσμα της τοπικής κοινωνίας». Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η πρόληψη και η θεραπεία έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να ενωθούν σε πολυδύναμα κέντρα», όπως προτείνει ο ΕΟΠΑΕ για το 2027.

Η απόφαση για το κλείσιμο των Κέντρων Πρόληψης, όπως εξηγεί ο κ. Πασσάς εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την τοπική κοινωνία «η ανασφάλεια για τη συνέχιση της λειτουργίας των δομών αναμένεται να οδηγήσει εργαζόμενους σε αποχωρήσεις, ενώ πολλά σχολεία θα δυσκολευτούν να υλοποιήσουν προγράμματα πρόληψης και ευαισθητοποίησης».

Ο Βασίλης Πασσάς υπογραμμίζει ότι «η διατήρηση των Κέντρων Πρόληψης, όπως το Καλλίπολις, είναι σημαντική καθώς η συμμετοχή της κοινότητας στην Αχαΐα έχει αποφέρει οφέλη που γίνονται άμεσα αισθητά».

Τέλος, εκτιμά ότι «η απόφαση για το κλείσιμο των Κέντρων Πρόληψης, όπως το Καλλίπολις, πιθανώς έγινε για οικονομικούς λόγους».

212 Γονείς

Ομάδα για μονογονείς με τίτλο: «Μονογονείς αλλά όχι Μόνοι!». Η ομάδα μέσα στον Φεβρουάριο πραγματοποίησε τέσσερις συναντήσεις με θεματολογία που αφορούσε την κατανόηση των αναγκών των παιδιών με βάση το αναπτυξιακό τους στάδιο, τη βελτίωση της επικοινωνίας, την κατανόηση και έκφραση συναισθημάτων και την οριοθέτηση. Στην ομάδα συμμετέχουν 15 γονείς.

10 Επιμορφωτικές Συναντήσεις για γονείς στα ακόλουθα σχολεία: Δημοτικό Σχολείο Αβύθου, Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας, Δημοτικό Σχολείο Λάππα, Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίτσας, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καρυάς, Νηπιαγωγείο Φράγκα & Ριόλου, Γυμνάσιο Καμαρών, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Καστριτσίου, 2ο Δημοτικό Σχολείο Οβρυάς, και 3ο Νηπιαγωγείο Αιγίου. Οι συναντήσεις αφορούσαν θέματα που σχετίζονταν με την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο, τα όρια, την βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια & το σχολείο, αλλά και τις εξαρτήσεις στην εφηβεία και συμμετείχαν συνολικά 197 γονείς.

164 Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Λειτουργία του Τοπικού Δικτύου Σχολικών Μονάδων «Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί» σε συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας, της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας με την συμμετοχή 47 Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αχαΐας, 34 σχολικών μονάδων της Αχαΐας.

Λειτουργία του Τοπικού Δικτύου Σχολικών Μονάδων «Ψηφιακός πολίτης: Ούτε θύτης, ούτε θύμα» που συνδιοργανώνεται με το ΜΕΤ (Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας) του Πανεπιστημίου Πατρών με την συμμετοχή 12 Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αχαΐας, 6 σχολικών μονάδων της Αχαΐας.

2ο βιωματικό Εργαστήρι με θέμα: «Ενδυνάμωση του ρόλου του Εκπαιδευτικού» στο πλαίσιο του Δικτύου «Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί» με την συμμετοχή 26 Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αχαΐας.

Συμμετοχή στην Εβδομάδα Δράσεων κατά της Ενδοσχολικής Βίας του Εκφοβισμού, η οποία θα υλοποιηθεί από τις 9 έως 13 Μαρτίου 2026. Συνεργασία με την Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΔΠΕ, την Υπεύθυνη του Τμήματος Αγωγής Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και 39 εκπαιδευτικούς, 19 σχολικών μονάδων Αιγιαλείας για την διοργάνωση και τον συντονισμό της δράσης στο Αίγιο.

Ενδοσχολική επιμορφωτική Συνάντηση 16 Εκπαιδευτικών του Συλλόγου Διδασκόντων του 25ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας με θέμα: «Επικοινωνία Σχολείου - Οικογένειας».

Ενδοσχολική επιμορφωτική Συνάντηση 16 Νηπιαγωγών με θέμα: «Διαχείριση Θυμού» (Νηπιαγωγείο Καλλιθέας, Νηπιαγωγείο Μαυρομανδήλα, 1ο Νηπιαγωγείο Οβρυάς, 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Δεμενίκων και 2ο Νηπ. Παραλίας).

Υποστήριξη 8 Εκπαιδευτικών στην εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού (ενίσχυση προσωπικών & κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό) στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Ζωής.

599 Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

26 παρεμβάσεις πρόληψης βραχείας διάρκειας σε 490 μαθητές στο 1ο Ειδικό Δημ. Σχ. Κάτω Αχαΐας, 5ο Δημ. Σχολείο Αιγίου, 13o Δημ. Σχολείο Πατρών, 44ο Δημ. Σχολείο Πατρών, Πειραματικό Δημ. Σχ. Πατρών, Δημοτικό Σχ. Λάππα, 73ο Νηπ. Πατρών, Νηπ. Καρυάς, 20ο Δημ. Σχ. Πατρών, 15ο Δημ. Σχ. Πατρών, 3ο Νηπ. Πατρών, 5ο Δημ. Σχ. Πατρών, 3Ο Νηπιαγωγείο Αιγίου, 10ο Νηπιαγωγείο Αιγίου. Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Δικτύου «Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί» και στόχευαν στην ενδυνάμωση των μαθητών και στην ευαισθητοποίηση τους, στη διαχείριση του θυμού, την επίλυση σύγκρουσης, τη συνεργασία στην ομάδα, την αποδοχή της διαφορετικότητας.

7 παρεμβάσεις πρόληψης βραχείας διάρκειας σε 109 μαθητές στο Δημ. Σχ. Αβύθου, Δημ. Σχ. Ελίκης, Δημ. Σχ. Διακοπτού στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Ζωής, οι οποίες στόχευαν στην ενδυνάμωση των μαθητών και στην ευαισθητοποίηση τους στη συνεργασία, την αποδοχή της διαφορετικότητας.

30 Εκπαιδευτικοί και 317 μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Λειτουργία του Δικτύου Σχολείων «ΕΠΙΛΕΓΩ (=) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Ζω χωρίς Εξαρτήσεις!» σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε Αχαΐας.

Βιωματικό σεμινάριο για την εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο Δίκτυο Σχολείων με τίτλο: «Η Ενδυνάμωση του ρόλου μου, Δύναμη για τους μαθητές μου». Υλοποίηση της τέταρτης συνάντησης στην οποία συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί από 15 σχολικές μονάδες του Νομού Αχαΐας.

15 παρεμβάσεις πρόληψης βραχείας διάρκειας σε 317 μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων και 10 καθηγητές. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στα ακόλουθα σχολεία: 13ο Γυμνάσιο Πάτρας, 7Ο ΕΠΑΛ Πάτρας, 6Ο Γυμνάσιο Πάτρας, Πρότυπο Γυμνάσιο Πάτρας, 21ο Γυμνάσιο Πάτρας, Γενικό Λύκειο Κάτω Αχαΐας.

39 παιδιά και έφηβοι εκτός σχολικού πλαισίου

Υλοποίηση πρώτης συνάντησης της ομάδας εφήβων «Παίκτης ή Πιόνι; Εσύ Επιλέγεις!», στην οποία συμμετείχαν 18 έφηβοι.

Υλοποίηση βιωματικού εργαστηρίου με θέμα «Η συνταγή της φιλίας» σε παιδιά Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Συμμετείχαν 21 παιδιά.

35 εθελοντές σε 3 ομάδες

Οι 35 εθελοντές των τριών ομάδων του Καλλίπολις: «Διέξοδος» Αιγίου, «Αναβαθμός» Παραλίας - Βραχναιίκων Πατρών & «INSPEIRATION» πραγματοποίησαν δύο συναντήσεις με στόχο την διοργάνωση εργαστηρίων για όλη την οικογένεια και εργαστηρίων για παιδιά Δημοτικού.

21 Συναντήσεις Συμβουλευτικής

Πραγματοποιήθηκαν 21 συναντήσεις συμβουλευτικής με γονείς για θέματα σχέσεων στην οικογένεια, διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών παιδιών και εφήβων & θέματα που σχετίζονται με εξαρτήσεις από Διαδίκτυο.

Άλλες δράσεις

Εργαστήριο για Όλη την Οικογένεια με θέμα: «Θυμός: Ένα πολύτιμο συναίσθημα για να καταλάβουμε τις ανάγκες μας». Ένα εργαστήριο για την καλύτερη διαχείριση του θυμού και των συγκρούσεων μέσα στην οικογένεια, το οποίο υλοποιήθηκε στο Μαραγκοπούλειο Δημοτικό Σχολείο Βραχναιικων σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών «Αναβαθμός» Βραχναιικων -Παραλίας. Στο εργαστήριο συμμετείχαν 12 Οικογένειες (12 γονείς και 15 παιδιά).

Εργαστήρι για όλη την οικογένεια με τίτλο: «Masterclass Ζαχαροπλαστικής: Πλάθοντας τα τρουφάκια της ευτυχίας». Ένα εργαστήρι με θέμα την ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών και των στοιχείων που συνθέτουν την οικογενειακή ευτυχία από την Ομάδα Εθελοντών «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» Αιγίου , το οποίο υλοποιήθηκε στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου στο Αίγιο. Συμμετείχαν 21 οικογένειες (47 άτομα).

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γονέων Δυτ. Ελλάδας και εκπροσώπους της Ένωσης Γονέων Δυτικής Αχαΐας με στόχο την δικτύωση και την συνεργασία.

Συνάντηση με την συντονίστρια του Δικτύου Μαιών Μαιευτών της 6ης ΥΠΕ με στόχο την συνεργασία στην υλοποίηση δράσης.

Πρακτική άσκηση 3 προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συμμετοχή εκπροσώπου του Κέντρου Πρόληψης σε συναντήσεις της Οργανωτικής Επιτροπής και Ομάδας Εργασίας του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης