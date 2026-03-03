Δένδιας σε Χριστοδουλίδη: Η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο

Δεκτός από τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη έγινε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας το πρωί της Τρίτης (3.3.26), τονίζοντας πως η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο.

«Ήρθα να μεταφέρω σε σένα, στον Βασίλη και στον κυπριακό λαό τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού», ανέφερε απευθυνόμενος στον Κύπριο πρόεδρο της Δημοκρατίας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας που έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας λίγο μετά τις 11:00, συμπληρώνοντας ότι «η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, με βάση τις δυνατότητες της».

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι «οι στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας, όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος ενέχει και συμβολισμό και ουσία, την πρόθεση της να παράσχει κατά το δυνατό, μέσα στα πλαίσια των δυνάμεων και των δυνατοτήτων της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο και στον κυπριακό λαό». Πρόσθεσε ότι θα συζητήσει με τον ομόλογο του Βασίλη Πάλμα τα πρακτικά μέρη αυτής της βοήθειας και θα δουν τι άλλο μπορούν να κάνουν. «Είμαστε συνολικά και απολύτως στην διάθεση σας», υπογράμμισε.

Νίκος Χριστοδουλίδης: Σας ευχαριστώ δημόσια για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας

«Κύριε υπουργέ, φίλε Νίκο, καλωσόρισες στην Κύπρο. Θέλω δημόσια εκ μέρους του κυπριακού λαού να ευχαριστήσω τόσο τον πρωθυπουργό όσο και σένα προσωπικά για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας σε μια δύσκολη στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία», τόνισε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος τον Νίκο Δένδια στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας.

«Η Ελλάδα δηλώνει για μία ακόμη φορά παρούσα μια κίνηση ιδιαίτερη και ουσιαστικής αλλά και συμβολικής σημασίας. Μια κίνηση η οποία ανοίγει το δρόμο για την ευρωπαΐκή ένωση. Για την δική σας άμεση ανταπόκριση ακολουθούν κι άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Μίλησα με τον Γάλλο πρόεδρο υπήρξε ανταπόκριση, είμαι σε επαφή με τον καγκελάριο της Γερμανίας και την πρωθυπουργό της Ιταλίας και αυτό δείχνει και τροπο Τον οποίο ανοίγει η Ελλάδα για το πως η ευρωπαΐκή ένωση πρέπει να τα αποκρίνεται», υπογράμμισε.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία όπως και η Ελλάδα αποδεικνύουμε στην πράξη ότι δεν είμαστε μέρος του προβλήματος Αλλά μέρος της λύσης. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού ευελπιστούμε ότι σύντομα θα την κρατήσουν συνθήκες ομαλές στην περιοχή, μία περιοχή που Παρά τις πολλές προκλήσεις έχει και πολλές ευκαιρίες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από την συνεργασία. Ελλάδα και Κύπρος έχουν αποδείξει στην πράξη ότι αυτό επιδιώκουν», επισήμανε.