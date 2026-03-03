Τσίμπησαν ήδη οι τιμές της βενζίνης και του diesel κίνησης στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Χωρίς επί της ουσίας να έχουν αγοραστεί νέες ποσότητες με νέα τιμολόγια και ενώ τα αποθέματα στα ελληνικά δυιλιστήρια επαρκούν για μήνες, στα πρατήρια υγρών καυσίμων και της Πάτρας ήδη οι τιμές "τσιμπάνε".

Ενώ μέχρι χθες η ανώτερη τιμή που διέκρινε κανείς σε πρατήρια υγρών καυσίμων της Πάτρας δεν ξεπερνούσε το 1.735 λεπτά το λίτρο (για την απλή αμόλυβδη) σήμερα είδαμε και τιμή στο 1.769 ευρώ. Κάποια πρατήρια έτσι όπως λαμβάνουν εντολές και από τα κεντρικά τους, συγκράτησαν τις τιμές, ωστόσο πολύ γρήγορα διαπιστώνονται διακυμάνσεις που οι οδηγοί προασπαθούν αλλά δεν καταλαβαίνουν πως αιτιολογούνται βάσει τιμολογίων αγοράς. Αντίστοιχα αυξάνεται σταδιακά και αναλογικά η τιμή και του πετρελαίου κίνησης.

Πάντως την Τρίτη 03 Μαρτίου, σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, οι τιμές της απλής αμόλυβδης κυμαινόταν από 1.650 ευρώ το λίτρο και έφθανε έως το 1.819 ευρώ, στα όρια του δήμου Πατρέων.