Αγρίνιο: Σοβαρό τροχαίο - Γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε σήμερα Τρίτη, στην επαρχιακή οδό Αγρινίου–Καλυβίων, στον οικισμό του Πλατάνου.

Σύμφωνα με το agrinio24.gr το, Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που κινούνταν με κατεύθυνση προς Καλύβια, στο οποίο επέβαιναν άνδρας και γυναίκα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, το οποίο οδηγούσε γυναίκα. Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός της οδηγού του δευτέρου οχήματος, η οποία παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Στο σημείο του τροχαίου μετέβησαν δύο οχήματα της Τροχαίας Αγρινίου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και οδική βοήθεια για την απομάκρυνση των αυτοκινήτων από το οδόστρωμα.

Οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.