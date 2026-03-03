Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Ανδρέας Κατσανιώτης: Στο επίκεντρο η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Ανδρέας Κατσανιώτης: Στο επίκεντρο η ενί...

Οι βασικοί άξονες και οι προτεραιότητες της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα που αφορούν την Αχαΐα

Στο πλαίσιο των εργασιών της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων», ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και
μέλος της Επιτροπής, Ανδρέας Κατσανιώτης, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην Πάτρα.

Στη διάρκειά της παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες και οι προτεραιότητες των εργασιών της Επιτροπής, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα που αφορούν την Αχαΐα και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα της περιοχής.

Ειδήσεις Τώρα

Δένδιας σε Χριστοδουλίδη: Η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο

Αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στέλνει η Γαλλία στην Κύπρο

Αναβολή για τα εγκαίνια του νέου Υπεραστικού ΚΤΕΛ- Πάνε για καλοκαίρι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ανδρέας Κατσανιώτης Πρωτογενής Τομέας Συνέντευξη Τύπου
Ειδήσεις
Πολιτική
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"," \u0391\u03bd\u03b4\u03c1\u03ad\u03b1\u03c2 \u039a\u03b1\u03c4\u03c3\u03b1\u03bd\u03b9\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2","\u03a0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b3\u03b5\u03bd\u03ae\u03c2 \u03a4\u03bf\u03bc\u03ad\u03b1\u03c2","\u03a3\u03c5\u03bd\u03ad\u03bd\u03c4\u03b5\u03c5\u03be\u03b7 \u03a4\u03cd\u03c0\u03bf\u03c5"]
822908
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις