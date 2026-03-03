Ανδρέας Κατσανιώτης: Στο επίκεντρο η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Στο πλαίσιο των εργασιών της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων», ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και

μέλος της Επιτροπής, Ανδρέας Κατσανιώτης, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην Πάτρα.

Στη διάρκειά της παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες και οι προτεραιότητες των εργασιών της Επιτροπής, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα που αφορούν την Αχαΐα και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα της περιοχής.