Δήμος Αιγιαλείας: "Η απόφαση του κ.Δημήτρη Φιλιππάτου για ανεξαρτητοποίηση αποτελεί προσωπική του επιλογή και είναι σεβαστή"

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Ελευθεριώτης τοποθετήθηκε σήμερα σχετικά με την παραίτηση και ανεξαρτητοποίηση του κ.Δημήτρη Φιλιππάτου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: “Η απόφαση του κ.Δημήτρη Φιλιππάτου για ανεξαρτητοποίηση αποτελεί προσωπική του επιλογή και είναι σεβαστή. Η δημοτική μας ομάδα συνεχίζει με σταθερότητα και συνέπεια το έργο της, υπηρετώντας το συλλογικό σχέδιο για τον Δήμο, με προσήλωση στη θεσμική λειτουργία και στο συμφέρον των πολιτών. Οι διαφορετικές επιλογές είναι μέρος της δημοκρατικής πορείας του κάθε αιρετού και ο χρόνος αποτυπώνει πάντοτε το πραγματικό τους περιεχόμενο. Τον ευχαριστούμε για τη μέχρι σήμερα συνεργασία μας”.

Ένας Χρόνος Δημιουργίας και Δωρεάν Πρόσβασης στον Πολιτισμό με αναπτυξιακό αποτύπωμα στον Δήμο μας

Έναν πλούσιο απολογισμό πολιτιστικών δράσεων παρουσίασε στη συνέντευξη Τύπου ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, αναδεικνύοντας το εκτενές πρόγραμμα εκδηλώσεων που υλοποιήθηκε τον τελευταίο χρόνο σε όλη την Αιγιάλεια, με ελεύθερη είσοδο για όλους τους δημότες.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο Δήμος Αιγιαλείας διοργάνωσε και υποστήριξε δεκάδες εκδηλώσεις πολιτιστικού, καλλιτεχνικού και επετειακού χαρακτήρα, καλύπτοντας όλες τις εποχές και όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

Επετειακές & Ιστορικές Εκδηλώσεις

Ξεχωριστή θέση κατείχαν οι εκδηλώσεις για τη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας (Ιανουάριος) σε συνεργασία με την αντιδημαρχία Εθιμοτυπίας, καθώς και οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου σε όλο τον Δήμο. Παράλληλα, ο Δήμος υποστήριξε εκδήλωση για την ανακάλυψη της Αρχαίας Ελίκης.

Αποκριάτικες Δράσεις & Κοινωνικές Εκδηλώσεις

Μεγάλη συμμετοχή σημείωσαν:

- Το Πάρκο των Χριστουγέννων

- Η συναυλία στο πλαίσιο των Αποκριών

-Το Παιδικό Καρναβάλι Δήμου Αιγιαλείας

-Τα καρναβάλια Διακοπτού και Αιγείρας

-Η αποκριάτικη εκδήλωση Ελαιώνα

-Οι εκδηλώσεις Καθαράς Δευτέρας σε Αλυκή και Συμπολιτεία

Καλοκαιρινό Πολιτιστικό Πρόγραμμα

Το καλοκαίρι αποτέλεσε κορύφωση των δράσεων με συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις σε κάθε γωνιά της Αιγιάλειας.

Μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν συναυλίες:

- με τη Ρένα Μόρφη, τη LILA, τους αδελφούς Διονυσίου, τον Στέφανο Κορκολή στο Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στην Άβυθο, τον Κώστα Μακεδόνα στο πλαίσιο της συναυλίας «Ιόνια Πύλη στο Χρόνο», καθώς και με τον Ross Daly στο Αίγιο.

Επιπλέον, διοργανώθηκαν:

-Ροκ συναυλία στη Συμπολιτεία

-Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής

-Συναυλίες υπέρ του ΕΚΑΜΕ σε Αίγιο και Διακοπτό

-Συναυλία με τη “Λαϊκή Τετράς” στο Διακοπτό

-Συναυλία με τους Vanilla Swing στα Συλιβαινιώτικα

-Συναυλίες Χριστουγέννων με βιολιά και με τη Μανουσάκη

- Συναυλία με τον Χρήστο Δάντη

-Μουσικές εκδηλώσεις με DJ (Φουρκής και Ράνια Κωστάκη)

-Συναυλία πιάνου από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο Αίγιο

-Εκδήλωση της Χορωδίας Δήμου Αιγιαλείας στα Υψηλά Αλώνια και στο Διακοπτό

Θέατρο & Κινηματογράφος

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσαν:

-Οι «Θεατρικές Συναντήσεις» με 10 παραστάσεις τοπικών ομάδων στο Υπαίθριο Θέατρο «Γ. Παππάς»

-Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου με δωρεάν καθημερινές προβολές και ημερίδες

Συνεργασίες & Υποστηρικτικές Δράσεις

Ο Δήμος:

-Συνδιοργάνωσε το 3ο Πανελλήνιο Φόρουμ Πολιτιστικών Φορέων

-Υποστήριξε 3 εκθέσεις, 6 παρουσιάσεις βιβλίων, φιλανθρωπικό μπαζάρ και αγώνες σκάκι στο κτίριο Παναγιωτόπουλου

-Υποστήριξε επίσης 3 εκδηλώσεις της Φιλαρμονικής Ακράτας

- Ακόμα, 5 θεατρικές παραστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αναγέννηση» Ακράτας

- Τέλος, υλοποίησε τις τριήμερες δράσεις «Πεζοδρώμενα» στο Αίγιο

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού τόνισε ότι βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στον πολιτισμό, η στήριξη των τοπικών δημιουργών και η ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Αιγιάλειας.

«Ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Και ο Δήμος Αιγιαλείας απέδειξε στην πράξη ότι μπορεί να προσφέρει ποιοτικές, πολυθεματικές και δωρεάν δράσεις σε κάθε κοινότητα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμος Αιγιαλείας συνεχίζει δυναμικά τον σχεδιασμό νέων δράσεων για τη χρονιά που διανύουμε, με στόχο μια ακόμη πιο εξωστρεφή και συμμετοχική πολιτιστική πολιτική.