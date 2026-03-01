Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα μπουν τα χρήματα, ποιοι πληρώνονται πρώτοι

Τι ισχύει με την αργία της 25ης Μαρτίου
Σε δύο φάσεις και αυτόν τον μήνα οι πληρωμές στις συντάξεις Απριλίου 2026 τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές.
Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για να ανακοινώσει ο e-ΕΦΚΑ τις ημερομηνίες πληρωμής των συνταξιούχων (μισθωτοί και μη μισθωτοί), οι πρώτοι που πληρώνονται είναι οι ασφαλισμένοι των τέως ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
Η πιθανότερη ημερομηνία είναι η Πέμπτη 26 Μαρτίου. Την ίδια ημερομηνία πληρώνονται και οι καινούργιοι συνταξιούχοι (μισθωτοί και μη μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα). Επίσης, την Πέμπτη (26/3) μπαίνουν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί).
Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα μπαίνουν και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Πότε εμφανίζονται οι συντάξεις Απριλίου 2026 στο ΑΤΜ
Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα χρήματα των συντάξεων εμφανίζονται στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη μετά τις 5 το απόγευμα.
Αυτό σημαίνει ότι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα δουν τα λεφτά από τις συντάξεις Απριλίου 2026 στο ΑΤΜ την Τρίτη (24/3). Και αυτό, καθώς μεσολαβεί η 25η Μαρτίου, που είναι αργία.
Οι μισθωτοί συνταξιούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα δουν και αυτοί νωρίτερα τα χρήματα στο ΑΤΜ, καθώς η προηγούμενη εργάσιμη είναι η Παρασκευή (27/2), ήτοι τρεις ημέρες νωρίτερα.
