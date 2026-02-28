ΠΑΣΟΚ: Προσυνεδριακός διάλογος στην Κάτω Αχαΐα με ομιλητή τον Παύλο Χρηστίδη

Εκδήλωση στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» στην Κάτω Αχαΐα, με κεντρικό ομιλητή τον βουλευτή Νοτίου Τομέα Αθηνών Παύλος Χρηστίδης.

"Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ βαδίζει στο δρόμο για το πολιτικό του συνέδριο και διοργανώνει σε όλους τους καλλικρατικούς δήμους εκδηλώσεις για τον προσυνεδριακό διάλογο όπου δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα μέλη και τους φίλους της παράταξης μας να τοποθετηθούν για την ιδεολογική κατεύθυνση, τα οργανωτικά θέματα και τα ζητήματα της καθημερινότητας στην κοινωνία των πολιτών που πρέπει να αναδειχθούν από το κόμμα μας.

Αυτή την Τετάρτη, 4 Μαρτίου, στις 19:00 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στην Κάτω Αχαΐα, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση προσυνεδριακού διαλόγου για τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε ως κεντρικό ομιλητή τον βουλευτή του Νοτίου Τομέα Αθήνας, τον σύντροφο Παύλο Χρηστίδη.

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους της παράταξης μας από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας να παρευρεθούν στην εκδήλωση μας και να επιδιώξουν να πάρουν τον λόγο και να τοποθετηθούν ώστε να διεξαχθεί ένας γόνιμος διάλογος που θα συνδράμει στην υιοθέτηση θέσεων που άπτονται του ενδιαφέροντος των πολιτών της Δυτικής Αχαΐας" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΕ ΠΑΣΟΚ Αχαϊας και η ΤΟ ΠΑΣΟΚ Δυτικής Αχαϊας.