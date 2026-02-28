Τραγωδία στο Μιλάνο: Τι προκάλεσε το δυστύχημα με το τραμ

Από την σφοδρότατη σύγκρουση έχασαν την ζωή τους ένας άνδρας 60 ετών και ένας 46χρονος
Σε ξαφνική αδιαθεσία του οδηγού φαίνεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο το απόγευμα της Παρασκευή, όπως καταδεικνύουν τα ευρήματα των ερευνών που διεξήχθησαν.
«Αισθάνθηκα άσχημα και δεν κατάφερα να ενεργοποιήσω το “κλειδί”, με αποτέλεσμα το τραμ να ακολουθήσει λάθος πορεία», δήλωσε ο οδηγός.
Υποβλήθηκε άμεσα σε τεστ για ανίχνευση αλκοόλ και ναρκωτικών, τα οποία ήταν αρνητικά.
Από την σφοδρότατη σύγκρουση έχασαν την ζωή τους ένας άνδρας 60 ετών και ένας σαρανταεξάχρονος. Ο πρώτος ήταν μόνιμος κάτοικος Μιλάνου και ο δεύτερος με καταγωγή από την Σενεγάλη.
Ο εξηντάχρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από τις λαμαρίνες του τραμ, το οποίο, εκτροχιαζόμενο λόγω της υψηλής ταχύτητας, έπεσε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος.
Οι τραυματίες συνολικά είναι 49 και σύμφωνα με τους γιατρούς, κανείς τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Η Εισαγγελία του Μιλάνου ξεκίνησε έρευνα για εξ αμέλειας ανθρωποκτονία.
