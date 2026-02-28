Λέρος: Στον ανακριτή την Τρίτη ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Οι καυγάδες πατέρα και γιου, είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια
Στην Εισαγγελία Κω, μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί, ο 18χρονος από τη Λέρο, ο οποίος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026, πετώντας του μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι.
Σε βάρος του ο εισαγγελέας της Κω άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για «ανθρωποκτονία σε ενδοοικογενειακή βία, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση».
Ο 18χρονος δια του δικηγόρου του ζήτησε και πήρε προθεσμία για το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026 προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.
Στους αστυνομικούς, αλλά και στους δικηγόρους του, ο 18χρονος είπε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να σκοτώσει τον πατέρα του και ότι όλα έγιναν εξαιτίας της έντασης που προηγήθηκε μεταξύ τους.
Οι καυγάδες πατέρα και γιου, είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια κι είχαν καταγραφεί επίσημα σε αναφορές που έγιναν τόσο προς το «Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.
Χαλκιδική: Άνδρας δήλωσε πως τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία είναι του πατέρα του- Τα είχε θάψει ο ίδιος
Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Χιλιάδες Πατρινοί στο συλλαλητήριο
Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr