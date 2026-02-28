Ισχυρές εκρήξεις στο Ντουμπάι – Φωτιά σε ξενοδοχείο – ΒΙΝΤΕΟ

Άλλη μία ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στο Ντουμπάι, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Μια πυκνή στήλη καπνού υψώθηκε στον ουρανό της περιοχής, ενώ όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media διακρίνεται να έχει ξεσπάσει φωτιά στην είσοδο του διάσημου ξενοδοχείου Fairmont The Palm στο Ντουμπάι, έπειτα από συντρίμμια που φέρεται να έπεσαν από τον ουρανό κατά τη διάρκεια ιρανικής πυραυλικής επίθεσης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Tui, πρόκειται για ένα πολυτελές ξενοδοχείο με γκουρμέ επιλογές φαγητού, βραβευμένο σπα και πισίνες με θέα στην πόλη.

Το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι δήλωσε ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε ένα «περιστατικό» σε ένα κτίριο στην περιοχή Palm Jumeirah, αλλά δεν γνωστοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν σήμερα εν μέσω κύματος ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, εν είδει αντιποίνων για τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.