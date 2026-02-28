Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Νεκροί ο υπουργός Άμυνας και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν- ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε νωρίτερα την έναρξη «προληπτικού πλήγματος» με σκοπό «να εξαλειφθούν οι απειλές (...) για το κράτος του Ισραήλ».

«Έχει έρθει η ώρα για όλα τα στρώματα του λαού στο Ιράν (...) να απομακρύνουν τον ζυγό της τυραννίας», για ένα «ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν", συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του εκτίμησε ότι η κοινή στρατιωτική επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του».

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο στόχος της κοινής επιχείρησης είναι η «εξάλειψη των άμεσων απειλών από πλευράς του καθεστώτος» του Ιράν. Ωστόσο πρόσθεσε, απευθυνόμενος στους Ιρανούς, ότι «η ώρα της ελευθερίας σας είναι πολύ κοντά», σε διάγγελμά του από την κατοικία του στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση στο Ιράν. Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα και σε πολλές άλλες πόλεις, έπειτα από εβδομάδες απειλών για στρατιωτική επέμβαση.

18.13 «Κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ»



Επίσημος εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ASPIDES» δηλώνει ότι τα πλοία έχουν λάβει VHF μετάδοση από τους Φρουρούς της Επανάστασης, στην οποία αναφέρεται ότι «κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ».

18.12 Επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, αρκετές ώρες μετά την έναρξη των επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από μια φωτογραφία στην οποία διακρίνεται ο Νετανιάχου να μιλάει στο τηλέφωνο «με τον αμερικανό πρόεδρο», χωρίς περαιτέρω πληροφορίες.

Όπως επισημαίνουν οι Times of Israel, στο γραφείο του Νετανιάχου διακρίνεται το βιβλίο «Allies at War: How the Struggles Between the Allied Powers Shaped the War and the World» του ιστορικού Τιμ Μπούβαρι και ένας χάρτης της Μέσης Ανατολής.

18.11 Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν καταδικάζει το πλήγμα σε σχολείο, όπου τουλάχιστον 85 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν καταδίκασε σήμερα τη «βάρβαρη» επίθεση σε σχολείο στο νότιο τμήμα της χώρας του, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Αυτή η βάρβαρη πράξη συνιστά άλλη μια μαύρη σελίδα στον απολογισμό των αναρίθμητων εγκλημάτων που έχουν διαπράξει οι επιτιθέμενοι», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Τουλάχιστον 85 είναι οι νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες από το πλήγμα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στην επαρχία Ορμοζγκάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

18.05 Τουρκία: Τουρκική προεδρία: «Απαράδεκτη» η κλιμάκωση ΗΠΑ–Ισραήλ–Ιράν – Έκκληση για άμεση επανεκκίνηση διαλόγου

Μετά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τη μετατροπή της έντασης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν σε θερμή σύγκρουση, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη εξέλιξη και καλώντας σε άμεση επιστροφή στη διπλωματία.

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας χαρακτήρισε την κλιμάκωση απειλή για την ευρύτερη περιοχή και τη διεθνή ειρήνη.

«Η μετατροπή της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν σε θερμή σύγκρουση και η επέκτασή της και σε άλλες χώρες της περιοχής αποτελεί απαράδεκτη κατάσταση. Συνιστά σοβαρή πηγή ανησυχίας για την περιοχή μας και για την παγκόσμια ειρήνη», δήλωσε.

Η 'Αγκυρα επισημαίνει ότι οι εξελίξεις απειλούν τη σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων σε μία ευρεία γεωγραφική ζώνη. «Οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα απειλούν όχι μόνο τις εμπλεκόμενες χώρες, αλλά και τη σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να επανενεργοποιηθούν επειγόντως οι μηχανισμοί διαλόγου και διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.

Στην ανάρτησή του, ο Μπουρχανετίν Ντουράν υπογραμμίζει ότι η Τουρκία τάσσεται υπέρ της περιφερειακής σταθερότητας και της ειρηνικής επίλυσης διαφορών.

«Υπό την ηγεσία του προέδρου μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία υποστηρίζει πάντοτε κατ' αρχήν τη διαρκή ειρήνη, την περιφερειακή σταθερότητα και την αναζήτηση λύσεων που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο», αναφέρει ο Ντουράν, προσθέτοντας ότι η 'Αγκυρα δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις ευθύνες που της αναλογούν για τη μείωση της έντασης, την προστασία των αμάχων και την αποτελεσματική λειτουργία των διπλωματικών διαύλων», προσθέτει.

Οι τουρκικές αρχές διαβεβαιώνουν επίσης ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα.

«Το κράτος μας, με όλα τα θεσμικά του όργανα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών μας», δήλωσε ο Ντουράν.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται επίσης στους κινδύνους παραπληροφόρησης και απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες.

«Ως Διεύθυνση Επικοινωνίας, συνεχίζουμε τον αγώνα μας κατά των προβοκατσιών που επιχειρούνται και της παραπληροφόρησης που επιδιώκεται να διαδοθεί. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι τα μέσα ενημέρωσής μας θα χειριστούν τη διαδικασία, όπως πάντα, με αντικειμενικότητα και με επίκεντρο την Τουρκία», αναφέρει ο Μπουρχανετίν Ντουράν και προσθέτει: «Θεωρούμε σημαντικό οι πολίτες μας να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε προβοκάτσιες και παραπληροφόρηση, ιδίως στον τομέα των ψηφιακών μέσων, να μην λαμβάνουν υπόψη μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες και να εμπιστεύονται τις ανακοινώσεις των επίσημων θεσμών μας».

18.00 Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν - δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε γύρω στις 17:30 ώρα Ελλάδας ότι πραγματοποιεί νέα πλήγματα στο Ιράν, με στόχο εκτοξευτήρες πυραύλων, στο πλαίσιο της κοινής επίθεσης που εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα με τις ΗΠΑ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία "ξεκίνησε υπερπτήση και πλήττει τώρα εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν προκειμένου να εξουδετερώσει την απειλή στο κράτος του Ισραήλ", αναφέρει σύντομο στρατιωτικό ανακοινωθέν.

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έκαναν λόγο για έναν δεύτερο τραυματία, έναν έφηβο, σήμερα το απόγευμα, έπειτα από νέα πυρά ιρανικών πυραύλων στο Ισραήλ.

"Οι διασώστες (...) φροντίζουν έναν 17χρονο νεαρό άνδρα και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο (...) με τραύματα στα κάτω άκρα", αναφέρει η Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, χωρίς να διευκρινίζει πού τραυματίστηκε ο έφηβος.

Νωρίτερα, η υπηρεσία είχε ανακοινώσει ότι παρέχει ιατρική φροντίδα σε έναν άνδρα περίπου 40 ετών ο οποίος τραυματίστηκε από πτώση βλήματος ή συντριμμιών στο βόρειο Ισραήλ.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο δήλωσε ότι αρκετοί υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν "εξοντωθεί".

Ιράν- Επιστολή ΥΠΕΞ Αραγτσί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για «κατάφωρη πράξη επιθετικότητας»

Σε σημερινή επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για «κατάφωρη πράξη επιθετικότητας και συντονισμένες μεγάλης κλίμακας ένοπλες επιθέσεις που διαπράχθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το ισραηλινό καθεστώς κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Στην επιστολή αναφέρεται ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς παραβίασαν κατάφωρα την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά ενός αριθμού αμυντικών εγκαταστάσεων και πολιτικών στόχων σε διάφορες πόλεις της χώρας μας».

Προστίθεται ότι οι αεροπορικές επιδρομές «συνιστούν σαφή παραβίαση του 'Αρθρου 2(4) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ισοδυναμούν με ανοικτή ένοπλη επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι «ασκεί το εγγενές και νόμιμο δικαίωμα αυτοάμυνας βάσει του 'Αρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Σύμφωνα με την επιστολή, «Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα χρησιμοποιήσουν όλες τις αναγκαίες αμυντικές δυνατότητες και τα μέσα για να αντιμετωπίσουν αυτή την εγκληματική επιθετικότητα και να αποτρέψουν τις εχθρικές πράξεις».

Επισημαίνεται επίσης ότι «όλες οι βάσεις, εγκαταστάσεις και περιουσιακά στοιχεία των εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή θα θεωρούνται νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης του δικαιώματος αυτοάμυνας του Ιράν», ενώ τονίζεται ότι το Ιράν «θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό έως ότου η επιθετικότητα παύσει πλήρως και αδιαμφισβήτητα».

Η επιστολή αποδίδει στην Ουάσινγκτον και το Ισραήλ πλήρη ευθύνη σημειώνοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς φέρουν πλήρη και άμεση ευθύνη για όλες τις επακόλουθες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κλιμάκωσης προκύψει από τις παράνομες ενέργειές τους».

Αναφερόμενο στις επιπτώσεις για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, το Ιράν κάνει λόγο για «σοβαρές και εκτεταμένες συνέπειες αυτής της ένοπλης επιθετικότητας για την περιφερειακή καθώς και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» και υπενθυμίζει «τη βασική ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως του Συμβουλίου Ασφαλείας να αναλάβουν άμεση δράση σε απάντηση αυτής της παραβίασης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που απορρέει από την κατάφωρη στρατιωτική επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του ισραηλινού καθεστώτος κατά του Ιράν».

Το Ιράν «καλεί επειγόντως τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να συγκαλέσουν, χωρίς καθυστέρηση, έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου για να αντιμετωπίσουν τις πράξεις επιθετικότητας των ΗΠΑ και του ισραηλινού καθεστώτος, την παραβίαση της ειρήνης που συνιστά πραγματική και σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και να λάβουν τα αναγκαία και άμεσα μέτρα για να τερματιστεί αυτή η παράνομη χρήση βίας και να διασφαλιστεί η λογοδοσία».

Η Τεχεράνη καλεί «όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών που φέρουν ευθύνη για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια να καταδικάσουν απερίφραστα αυτή την πράξη επιθετικότητας και να αναλάβουν επείγοντα και συλλογικά μέτρα για την αντιμετώπισή της, καθώς αναμφίβολα συνιστά πρωτοφανή απειλή για την περιφερειακή καθώς και την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».

Η επιστολή ζητείται να κυκλοφορήσει «ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας».

17.31 Νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από τους Φρουρούς της Επανάστασης εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο - Νέες εκρήξεις ακούσθηκαν στην Ντόχα

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν νέο κύμα πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο, σε απάντηση στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης «άρχισαν ένα νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών βάσεων», μετέδωσε η τηλεόραση επικαλούμενη αυτό το στρατιωτικό σώμα που είναι ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ισχυρές εκρήξεις ακούσθηκαν και πάλι πάνω από το κέντρο της Ντόχα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δημοσιογράφος του AFP είδε ιρανικούς πυραύλους να αναχαιτίζονται στον ουρανό πάνω από την παραλιακή οδό της Ντόχα από τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Στο Κατάρ βρίσκεται η στρατιωτική βάση του Αλ-Ουντέιντ, η οποία είναι η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή.

17.27 Πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ - Το Κατάρ κλείνει προσωρινά τα χωρικά του ύδατα - Ήρθη ο συναγερμός στο Μπαχρέιν

Ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματισθούν ελαφρά εργαζόμενοι και να σημειωθούν περιορισμένες υλικές ζημιές, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις με στόχο αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Εξάλλου το Κατάρ ανακοίνωσε πως αναστέλλει προσωρινά τη ναυσιπλοΐα στα χωρικά του ύδατα μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στον Κόλπο, κυρίως της βάσης Αλ-Ουντέιντ που βρίσκεται στην περιφέρεια της Ντόχα.

«Προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, το υπουργείο Μεταφορών καλεί όλα τα πλοία θαλάσσιων μεταφορών, είτε ανήκουν σε ιδιώτες είτε σε επιχειρήσεις, να αναστείλουν προσωρινά τον πλου τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, στο Μπαχρέιν ήχησαν οι σειρήνες άρσης του συναγερμού, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το υπουργείο ζήτησε ωστόσο από τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους αν δεν είναι απαραίτητο και μέχρι οι αρχές να ολοκληρώσουν διαδικασίες.

17.25 Ιράν: Η κυβέρνηση καλεί τους κατοίκους της Τεχεράνης να φύγουν από την πόλη

Η ιρανική κυβέρνηση κάλεσε τους κατοίκους της Τεχεράνης να φύγουν από την πρωτεύουσα «διατηρώντας την ψυχραιμία (τους)», έπειτα από πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές επιχειρήσεις που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς [Ισραήλ] εναντίον της Τεχεράνης και ορισμένων μεγάλων πόλεων, κατευθυνθείτε, εάν είναι δυνατόν κρατώντας την ψυχραιμία σας, προς άλλες πόλεις», έγραψαν οι αρχές σε μήνυμα SMS που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των Ιρανών και ελήφθη από το Γαλλικό Πρακτορείο.

17.18 ΗΑΕ: Άλλη μια ισχυρή έκρηξη στο Ντουμπάι

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μεταδίδουν πως άλλη μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στο Ντουμπάι και ότι μια πυκνή στήλη καπνού υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.

Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν σήμερα εν μέσω κύματος ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, εν είδει αντιποίνων για τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

17.15 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατηγικής σημασίας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων που είχαν στόχο «στρατηγικής σημασίας» συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν.

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν ένα «προηγμένο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SA-65» στην επαρχία Κερμανσάχ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF που μεταδίδει ο ιστότοπος Times of Israel.

«Οι IDF εξακολουθούν επί του παρόντος να πλήττουν υποδομές του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν προκειμένου να επιφέρουν πλήγματα στο καθεστώς και να αποτρέψουν απειλές για το εσωτερικό του Ισραήλ», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ισραήλ: Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν είναι «εντελώς διαφορετικής κλίμακας» σε σύγκριση με εκείνη του Ιουνίου

Η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Ισραήλ, μαζί με τις ΗΠΑ, εναντίον του Ιράν σήμερα το πρωί είναι «εντελώς διαφορετικής κλίμακας» σε σύγκριση με τον πόλεμο του Ιουνίου, δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

«Ξεκινάμε μια επιχείρηση που εκτυλίσσεται σε εντελώς διαφορετική κλίμακα, πιο σύνθετη και πιο περίπλοκη. Γνωρίζω ότι η προετοιμασία ήταν σύντομη, αλλά ήταν εντατική και απίστευτα σχολαστική», αναφέρει ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF και στο οποίο ο Ζαμίρ διακρίνεται μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς σε κέντρο διοίκησης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

17.00 Το Ιράν ζητάει «να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι εγκληματίες» μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να «οδηγήσει τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη», μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον της χώρας του.

Σε κοινή έκκληση με τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, ο Αραγτσί «υπογράμμισε τη σημασία μιας αποφασιστικής δράσης εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας, ιδιαίτερα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για να μπει ένα τέλος στις επιθετικές ενέργειες και να οδηγηθούν οι εγκληματίες στη δικαιοσύνη», σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας.

Εξάλλου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του NBC News, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «μπορεί να έχουμε χάσει λίγους διοικητές, όμως αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μεταδίδει πως αεροπορικές επιθέσεις πραγματοποιούνται στη νότια ιρανική πόλη Σιράζ, όπου ακούγονται εκρήξεις και έχει αναλάβει δράση η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα.

16.49 Τραμπ: «Το μόνο που θέλω είναι ελευθερία για τον λαό του Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μια σύντομη δήλωση στη Washington Post, το πρώτο του σχόλιο μετά το μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του νωρίτερα σήμερα.

«Θέλω ένα ασφαλές έθνος, και αυτό θα έχουμε», υποστήριξε ο Τραμπ. «Το μόνο που θέλω είναι ελευθερία για τον λαό».

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα που έπληξε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Μινάμπ, πόλη της επαρχίας Χορμοζγκάν στο νότιο Ιράν.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Truth Social κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Τραμπ είχε ενθαρρύνει τον ιρανικό λαό να αναλάβει τον έλεγχο της κυβέρνησής του, λέγοντας ότι αυτό «θα είναι πιθανότατα η μοναδική σας ευκαιρία για γενιές».

16.44 Ιράν: Τουλάχιστον 20 από τις 31 περιφέρειες της χώρας επηρεάστηκαν από τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο

Τουλάχιστον 20 από τις 31 επαρχίες του Ιράν "επηρεάστηκαν από ή υπέστησαν επιθέσεις" από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σήμερα, δήλωσε η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος.

"Μέχρι τώρα, περισσότερες από 20 επαρχίες επλήγησαν από τις επιθέσεις", δήλωσε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Μοτζταμπά Χαλεντί, σύμφωνα με δηλώσεις που μετέφερε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

16.41 Οι ΗΠΑ καλούν τους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν σήμερα τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο όσο είναι ακόμα διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις και ζήτησαν από τους Αμερικανούς να μην μεταβαίνουν σ' αυτή τη χώρα, η οποία εκφράζει φόβους ότι ενδέχεται να υποστεί συνέπειες από τη σύγκρουση με το Ιράν.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τον Λίβανο όσο εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις», ανακοίνωσε μέσω του X η αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο, η οποία κάλεσε επίσης τους Αμερικανούς να μην μεταβαίνουν σ' αυτή τη χώρα.

Το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού παραμένει ανοικτό, όμως πολυάριθμες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

16. 40 ΗΠΑ: Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσε ότι οι ηγέτες του Κογκρέσου είχαν ενημερωθεί για τη στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Μάικ Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι οι ηγέτες του Κογκρέσου γνωστοί ως η "Συμμορία των Οκτώ" είχαν ενημερωθεί με λεπτομέρειες νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι η στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν μπορεί να ήταν αναγκαία.

16.25 Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν Αμίρ Ναζιρζαντέχ και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ, φέρεται να έχουν σκοτωθεί κατά τις ισραηλινές επιθέσεις, δήλωσαν δύο πηγές που γνωρίζουν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και μία περιφερειακή πηγή.

Πηγή που ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις του στρατού δήλωσε νωρίτερα στο Ρόιτερς ότι το Ισραήλ πιστεύει πως κατά τις επιθέσεις σκοτώθηκαν αρκετοί υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι.