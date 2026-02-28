Λουτράκι: Στον Εισαγγελέα ο 17χρονος βασικός ύποπτος για την δολοφονία συνομήλικού του

Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα βρίσκονται αυτή την ώρα, στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, ο 17χρονος που συνελήφθη χθες, απογευματινές ώρες στο Λουτράκι, ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία συνομηλίκου του στο Λουτράκι και η μητέρα του, που συνελήφθη με την κατηγορία παραμέλησης εποπτείας του.

Ασήμαντος ο λόγος πίσω από τη δολοφονία

Μια ασήμαντη όπως αποδείχθηκε αφορμή φαίνεται πως στάθηκε αρκετή για να γραφτεί μια τραγική σελίδα βίας στο Λουτράκι με θύμα έναν 17χρονο και έναν 19χρονο τραυματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα ξεκίνησαν από μια φερόμενη ζημιά σε μοτοσικλέτα. Ο νεαρός που κατηγορείται για την επίθεση φέρεται να συναντήθηκε με 19 χρόνο φίλο του 17 χρόνου, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Μαζί τους βρίσκονταν ακόμη τρεις νεαροί.

Η παρέα επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε σε απομονωμένο σημείο που συνδέει την Περιφερειακή Οδό Λουτρακίου με την Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου. Εκεί η λεκτική αντιπαράθεση γρήγορα μετατράπηκε σε βίαιη σύγκρουση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο φερόμενος ως δράστης έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο που είχε πάνω του και επιτέθηκε αρχικά στον 19χρονο, τραυματίζοντας τον επανειλημμένα στη δεξιά πλευρά του κορμού. Στην προσπάθεια των υπολοίπων να τον αφοπλίσουν, ο 17χρονος δέχθηκε πλήγμα στο αριστερό μέρος του θώρακα ενώ ακόμη ένας νεαρός τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.

Μετά τη επίθεση ο δράστης τράπηκε σε φυγή ενώ δύο από τους νεαρούς μετέφεραν τον 19χρονο στο γενικό νοσοκομείο Κορίνθου.

Ο 17χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα από τον αδελφό του πεσμένος στο δρόμο που οδηγεί προς τη Μονή. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Οι αστυνομικές αρχές έπειτα από συντονισμένες έρευνες, το απόγευμα της Παρασκευής εντόπισαν και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της αιματηρής συμπλοκής .