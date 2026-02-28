Back to Top
Τέμπη: Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά τη μεγάλη συγκέντρωση-ΦΩΤΟ

Πέντε προσαγωγές

Επεισόδια και μεγάλη ένταση επικρατεί αυτή την ώρα στο Σύνταγμα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μαζικού και ειρηνικού συλλαλητηρίου για τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών.

Ομάδα αγνώστων, αποσπάστηκε από το πλήθος και εξαπέλυσε επίθεση με βόμβες μολότοφ, με τις Αρχές να απαντούν με τη ρίψη χημικών.

 

 

#tags Σύνταγμα Τέμπη Επεισόδια
