Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα για συνέργεια σε κατ’ εξακολούθηση γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο

Σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα της Ανακρίτριας Πύργου
Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν χθες το πρωί στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από την Ανακρίτρια Πύργου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το ένταλμα αφορά την κατηγορία της άμεσης συνέργειας σε κατ’ εξακολούθηση διενέργεια γενετήσιων πράξεων με ανήλικο, πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν σε προγενέστερο χρόνο και αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης.
Η γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών για τα περαιτέρω.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας
Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι εκκρεμούσε σε βάρος της ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πύργου, για άμεση συνέργεια σε κατ΄ εξακολούθηση διενέργεια γενετήσιων πράξεων με ανήλικο.
Λέρος: Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ειδοποιήσει από το 2021 για την κακοποίηση του 18χρονου
Σφοδρή σύγκρουση δικύκλων στην Πάτρα- Δυο τραυματίες
Λέρος: Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ειδοποιήσει από το 2021 για την κακοποίηση του 18χρονου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr