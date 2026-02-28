Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα για συνέργεια σε κατ’ εξακολούθηση γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο

Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν χθες το πρωί στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από την Ανακρίτρια Πύργου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ένταλμα αφορά την κατηγορία της άμεσης συνέργειας σε κατ’ εξακολούθηση διενέργεια γενετήσιων πράξεων με ανήλικο, πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν σε προγενέστερο χρόνο και αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης.

Η γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών για τα περαιτέρω.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι εκκρεμούσε σε βάρος της ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πύργου, για άμεση συνέργεια σε κατ΄ εξακολούθηση διενέργεια γενετήσιων πράξεων με ανήλικο.