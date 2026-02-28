Μέση Ανατολή: Έκκληση από Ε.Ε. για μέγιστη αυτοσυγκράτηση προς όλες τις πλευρές

Εκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές απευθύνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η πρόεδρος της Κομισιόν σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ επισημαίνουν ότι είναι κρίσιμης σημασίας η διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας και η πρόληψη οποιωνδήποτε ενεργειών, που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω την ένταση ή να υπονομεύσουν το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών.

«Οι εξελίξεις στο Ιράν είναι πολύ ανησυχητικές. Παραμένουμε σε στενή επαφή με τους εταίρους μας στην περιοχή» σημειώνουν οι Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσθέτοντας ότι παραμένει «σταθερή η δέσμευση μας για τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

Υπενθυμίζουν, παράλληλα, ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει εκτεταμένες κυρώσεις ως απάντηση στις ενέργειες του δολοφονικού καθεστώτος του Ιράν και των Φρουρών της Επανάστασης και έχει προωθήσει με συνέπεια τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων μέσω μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων».

Οι πρόεδροι των ευρωπαϊκών θεσμών σημειώνουν επίσης ότι «σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη της Ε.Ε, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της Ε.Ε στην περιοχή μπορούν να βασίζονται στην πλήρη υποστήριξή μας».

«Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους πολίτες και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο» καταλήγει η κοινή ανακοίνωση της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν και του Αντόνιο Κόστα.

Νωρίτερα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας χαρακτήρισε «επικίνδυνες» τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στην σχετική της δήλωσε ότι «η προστασία των αμάχων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου αποτελεί προτεραιότητα», ενώ η Ε.Ε βρίσκεται σε συντονισμό με Άραβες εταίρους, ώστε να εξευρεθεί διπλωματική «οδός» για την κρίση.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ παραμένει σε υψηλό συναγερμό Ερυθρά Θάλασσα και είναι έτοιμη να βοηθήσει να διατηρηθεί ανοιχτός ο θαλάσσιος διάδρομος, ενώ ήδη διοργανώνονται εκκενώσεις πολιτών της Ε.Ε από χώρες της περιοχής.