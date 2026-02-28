Ντόναλντ Τραμπ: Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους του Ιράν- Η πρώτη δήλωση του Αμερικανού προέδρου για την επίθεση στην Τεχεράνη

«Ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες», ανέφερε στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος
Στην πρώτη δήλωση για την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το πρωί του Σαββάτου (28.2.26).
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις» στο Ιράν.
«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους του Ιράν», διαβεβαίωσε, «θα εξαλείψουμε το πολεμικό ναυτικό τους», πρόσθεσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ “θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο”.
Παράλληλα τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να περιορίσουν τους κινδύνους στο αμερικανικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, όμως προειδοποίησε ότι «ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες».
