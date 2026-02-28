Συνέδριο ΠΟΥ στην Πάτρα- Άννα Μαστοράκου: Για πρώτη φορά ελληνική περιφέρεια αναλαμβάνει τη φιλοξενία μιας υψηλού επιπέδου διεθνούς διοργάνωσης στον συγκεκριμένο τομέα

Η Πάτρα θα φιλοξενήσει φέτος το συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις Περιφέρειες και όπως τόνισε, η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Άννα Μαστοράκου, «πρόκειται για μία σημαντική διάκριση και τιμή, τόσο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όσο και για τη χώρα μας, καθώς για πρώτη φορά μια ελληνική περιφέρεια αναλαμβάνει τη φιλοξενία μιας υψηλού επιπέδου διεθνούς διοργάνωσης στον τομέα της δημόσιας υγείας».

Παράλληλα, όπως επισημαίνει η Άννα Μαστοράκου, «στο συνέδριο θα υπάρχει μία συμμετοχή από όλες τις χώρες της Ευρώπης που είναι στο δίκτυο του ΠΟΥ, καθώς και από άλλες περιοχές του δικτύου των περιοχών του ΠΟΥ, όπως από τον Καναδά, την Ρωσία, την Λετονία την Εσθονία κ.α.».

Σκοπός του συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου, «θα είναι -σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη- η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η ουσιαστική έναρξη μίας διαλογικής συζήτησης για τα μεγάλα θέματα δημόσιας υγείας, όπως για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή, το δημογραφικό, αλλά και η ψυχική υγεία του πληθυσμού που θα πρέπει», όπως τονίζει, «να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Άννα Μαστοράκου, «υπάρχει πλέον μία ολιστική θεώρηση του χάρτη της δημόσιας υγείας, όπου αναφέρεται στην ενιαία υγεία» και συνέχισε: «Δηλαδή, υπάρχει η θεώρηση, ότι η υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος διασυνδέεται και αυτό το βλέπουμε πλέον ολιστικά. Ταυτόχρονα, η υγεία θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις πολιτικές, δηλαδή να ενσωματώνεται στην πολιτική προστασία, στην διαχείριση κρίσεων, στην οικονομία, στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και αυτό είναι κάτι που ο ΠΟΥ το δουλεύει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια».

Επίσης, η αντιπεριφερειάρχης σημειώνει ότι «στην ολιστική θεώρηση του χάρτη της δημόσιας υγείας υπάρχει και η οικονομία της ευζωίας, δηλαδή να εκπαιδεύσουμε τον πληθυσμό, ώστε να γνωρίζει τι ακριβώς επιβαρύνει την ατομική του υγεία και τι ακριβώς την προστατεύει».

«Σε αυτό το πλαίσιο», συμπληρώνει, «εντάσσονται η ευόδωση, της κινητικότητας, της διατροφής, της άσκησης, της ψυχικής υγείας και της ανθεκτικότητας, υπάρχει δηλαδή ένας ολόκληρος σχεδιασμός σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για αυτόν τον σκοπό».

Διότι, όπως τονίζει, «ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όπου, όπως είδαμε και με την πανδημία Covid - 19, μπορεί μία νόσος να ξεκινήσει από μία χώρα και να βρεθεί όλη η ανθρωπότητα, πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα, μπροστά στο κίνδυνο».

«Άρα», όπως υπογραμμίζει η Άννα Μαστοράκου, «χρειάζεται μία ευρεία συνεργασία, για τα μεγάλα ζητήματα, όπως, η γήρανση, τα χρόνια νοσήματα στην κοινότητα, οι καρδιοπάθειες, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, αλλά και το σημαντικό ζήτημα της κλιματικής αλλαγής».

Όπως ανέφερε σε αυτό το σημείο, «υπάρχει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εργασία ‘2-0’, το οποίο έχει θέσει τους άξονες, δηλαδή την κλιματική αλλαγή, τη γήρανση, τα χρόνια νοσήματα στην κοινότητα και γενικά την ενσωμάτωση της υγείας σε όλες τις πολιτικές, όπως την οικονομία, την ανάπτυξη και την διαχείριση κρίσεων».

«Πλέον», όπως λέει η αντιπεριφερειάρχης, «η δημόσια υγεία έρχεται μπροστά σε όλα τα συμβάντα, δηλαδή στην καθημερινότητα του ανθρώπου στην οικονομία της ευζωίας, καθώς και στη διαχείριση των κρίσεων».

Επανερχόμενη η Άννα Μαστοράκου στη διοργάνωση του συνεδρίου του ΠΟΥ στην Πάτρα, είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «για σχεδόν ένα χρόνο θα είμαστε στο επίκεντρο των πολιτικών υγείας παγκοσμίως, δηλαδή θα έχουμε άποψη» και συνέχισε: «Έχουν γίνει ήδη δύο συσκέψεις και έχουμε βάλει πράγματα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τον ΠΟΥ. Το πρώτο και το πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να συνομιλούμε με τους ασθενείς, δηλαδή να έχουμε εκείνες τις πολιτικές, οι οποίες να είναι διαμορφωμένες σε συνεργασία με τους αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας που είναι οι ασθενείς. Αυτό το αποδέχτηκαν στον ΠΟΥ με ικανοποίηση.

Το δεύτερο που έχω θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε μία μάχη στην επικοινωνία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τούτο διότι δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι η είδηση η οποία δεν έχει επιστημονικό υπόβαθρο ταξιδεύει πολύ γρήγορα στο διαδίκτυο, ενώ η εμπεριστατωμένη είδηση πολλές φορές επισκιάζεται».

«Επομένως», συνεχίζει η Άννα Μαστοράκου, «εδώ πρέπει να δώσουμε μία μάχη εκεί ακριβώς που δημιουργείται το πρόβλημα, δηλαδή στο διαδίκτυο» και συμπληρώνει: «Φυσικά, θα πρέπει να δώσουμε μία μάχη όσον αφορά και στη διαφορετική αντίληψη που έχουν οι γενεές μεταξύ τους. Δηλαδή, άλλη αντίληψη έχουν οι άνθρωποι που είναι σε μία μεσαία προς μεγάλη ηλικία και άλλη αντίληψη έχουν οι άνθρωποι μίας νεότερης γενιάς. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσαρμόσουμε κι εμείς τον τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες, ώστε να περνάμε τα σωστά μηνύματα». Ακόμη, η αντιπεριφερειάρχης Υγείας αναφέρει ότι «υπάρχουν επίσης διάφορα θέματα που έχω θέσει, όπως για παράδειγμα, το γεγονός ότι η δημόσια υγεία θα πρέπει να έρθει στο προσκήνιο σε όλες τις πολιτικές και αυτό είναι κάτι που το υποδέχθηκε με ικανοποίηση ο ΠΟΥ».

Παράλληλα, η Άννα Μαστοράκου κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της οικογένειας, λέγοντας ότι «θα πρέπει να επανέλθουμε στην οικογένεια, διότι είναι η ‘μήτρα’ μάθησης, για αυτό και θα πρέπει οι γονείς να μάθουν πώς να συμπεριφερθούν και πώς να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους, σχετικά με ποια προαγωγή υγείας πρέπει να υπάρχει».

«Αυτό», όπως σημειώνει, «έγινε αποδεκτό από τον ΠΟΥ δηλαδή, να εστιάσουμε πάρα πολύ στο επίπεδο της οικογένειας».