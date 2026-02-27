Το χωριό της Αχαΐας που θυσιάστηκε για να ξεδιψάσει μια πόλη

Το χωριό βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 150 μέτρων και απαλλοτριώθηκε υποχρεωτικά στο πλαίσιο του έργου υδροδότησης της Πάτρας
Οικισμοί με ιστορία αιώνων έχουν γνωρίσει πολέμους, πυρκαγιές, ερημώσεις και αναγεννήσεις.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου ένα χωριό δεν εγκαταλείφθηκε από επιλογή ή φυσική φθορά, αλλά θυσιάστηκε για να εξυπηρετήσει μια ευρύτερη ανάγκη. Μία από αυτές είναι οι Τόσκες στην Αχαΐα, ένας οικισμός που δεν υπάρχει πλέον, καθώς η περιοχή του κατακλύστηκε για τη δημιουργία ταμιευτήρα νερού.
Το χωριό βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 150 μέτρων και απαλλοτριώθηκε υποχρεωτικά στο πλαίσιο του έργου υδροδότησης της Πάτρας. Το 2009 ερημώθηκε, καθώς είχε προγραμματιστεί η δημιουργία του κυρίως ταμιευτήρα του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου.
Η τελική κατάκλυση του χώρου πραγματοποιήθηκε το 2020, με τη δημιουργία της Τεχνητής Λίμνης Αστερίου. Στην περιοχή όπου κάποτε υπήρχαν σπίτια, δρόμοι και αυλές, εκτείνεται πλέον ο υδάτινος όγκος του ταμιευτήρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνικός οικισμός χάνεται για την εξυπηρέτηση μεγάλου έργου υποδομής.
Η ιστορία του οικισμού
Ο οικισμός αναφερόταν ως Τόσκεσι, ενώ οι πρώτοι κάτοικοί του προέρχονταν από το γειτονικό χωριό Κομπηγάδι. Στην περιοχή λειτουργούσε χάνι και μύλος του Ανδρέα Χριστοδούλου Λόντου, μέλους οικογένειας προχόντων της περιοχής.
Το 1901 υπάρχουν αναφορές για τον οικισμό σε τοποθεσία χωρίς πληθυσμό. Υπολογίζεται ότι απείχε περίπου έξι ώρες από την Πάτρα και δύο από την Προστοβίτσα. Το 1903 συνδέθηκε για πρώτη φορά οδικά, γεγονός που τον έκανε πιο γνωστό.
Η ιστορική του διαδρομή, ωστόσο, τερματίστηκε όταν τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο υδροδότησης της Πάτρας μέσω του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου. Ο οικισμός απαλλοτριώθηκε και οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να τον εγκαταλείψουν.
Ένα χωριό που πέρασε στο παρελθόν
Σήμερα, οι εικόνες από ψηλά προκαλούν εντύπωση, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς πώς ήταν η περιοχή όταν κατοικούνταν. Το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά. Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι το εκκλησάκι του χωριού, το οποίο παραμένει όρθιο, αποτελώντας σύμβολο της παλιάς ζωής του οικισμού.
Η ερήμωση των Τοσκών δεν προήλθε από δημογραφική παρακμή ή εθελοντική μετανάστευση, αλλά από απόφαση που εξυπηρετούσε μια ευρύτερη ανάγκη: την υδροδότηση μιας ολόκληρης πόλης. Οι ανάγκες αυτές, όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις στην Ελλάδα, οδήγησαν στη μεταβολή – και τελικά στην εξαφάνιση – ενός οικισμού.
Οι Τόσκες αποτελούν πλέον μέρος της ιστορίας της περιοχής, με τον χώρο τους να έχει μετατραπεί σε τμήμα της Τεχνητής Λίμνης Αστερίου, που τροφοδοτεί την Πάτρα με νερό.
