Το χωριό της Αχαΐας που θυσιάστηκε για να ξεδιψάσει μια πόλη

Οικισμοί με ιστορία αιώνων έχουν γνωρίσει πολέμους, πυρκαγιές, ερημώσεις και αναγεννήσεις.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου ένα χωριό δεν εγκαταλείφθηκε από επιλογή ή φυσική φθορά, αλλά θυσιάστηκε για να εξυπηρετήσει μια ευρύτερη ανάγκη. Μία από αυτές είναι οι Τόσκες στην Αχαΐα, ένας οικισμός που δεν υπάρχει πλέον, καθώς η περιοχή του κατακλύστηκε για τη δημιουργία ταμιευτήρα νερού.

Το χωριό βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 150 μέτρων και απαλλοτριώθηκε υποχρεωτικά στο πλαίσιο του έργου υδροδότησης της Πάτρας. Το 2009 ερημώθηκε, καθώς είχε προγραμματιστεί η δημιουργία του κυρίως ταμιευτήρα του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου.

Η τελική κατάκλυση του χώρου πραγματοποιήθηκε το 2020, με τη δημιουργία της Τεχνητής Λίμνης Αστερίου. Στην περιοχή όπου κάποτε υπήρχαν σπίτια, δρόμοι και αυλές, εκτείνεται πλέον ο υδάτινος όγκος του ταμιευτήρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνικός οικισμός χάνεται για την εξυπηρέτηση μεγάλου έργου υποδομής.

Η ιστορία του οικισμού

Ο οικισμός αναφερόταν ως Τόσκεσι, ενώ οι πρώτοι κάτοικοί του προέρχονταν από το γειτονικό χωριό Κομπηγάδι. Στην περιοχή λειτουργούσε χάνι και μύλος του Ανδρέα Χριστοδούλου Λόντου, μέλους οικογένειας προχόντων της περιοχής.