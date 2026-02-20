ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλες οι πληρωμές έως το Πάσχα

Ευχάριστα νέα για τους αγρότες, αφού αναμένεται να δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως το Πάσχα.

Παράλληλα θα ανοίξει τον επόμενο μήνα το myBusinessSupport για διορθώσεις ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε προ ημερών από την ΑΑΔΕ, φαίνεται να ξεκαθαρίζει το τοπίο για το τι θα καταβληθεί το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, η προθεσμία της 27ης Φεβρουαρίου θεωρείται κρίσιμη για χιλιάδες παραγωγούς.

Γιατί; Από την ορθή καταχώριση των στοιχείων εξαρτάται η έγκαιρη πληρωμή των ενισχύσεων. Από το βράδυ της 9ης Φεβρουαρίου λειτουργεί η πλατφόρμα ΟΣΔΕ για διορθώσεις σε αιτήσεις 2024 και 2025 - θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 27 Φεβρουαρίου- όπου έχουν εντοπιστεί εκκρεμότητες ή ασυμφωνίες μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Τι θα καταβληθεί στους αγρότες μέχρι το Πάσχα

Σύμφωνα πάντως με την επίσημη ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση των διορθώσεων θα ακολουθήσουν διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι, ώστε –σύμφωνα με τον προγραμματισμό– να καταβληθούν μέχρι το Πάσχα του 2026 οι ενισχύσεις για:

Παρεμβάσεις Άμεσων ενισχύσεων :

Πληρωμές εκκρεμοτήτων παλαιότερων ετών 2016 και 2017

Βασική Εισοδηματική Στήριξη 2025

Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας 2025

Βασική Αναδιανεμητική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα 2025

Συνδεδεμένες ενισχύσεις (Σκληρό και Μαλακό Σίτο, Κριθάρι) 2025

Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος 2025

Μέτρα – Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης

Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική) 2025.

Όπως είπαμε και στις παραπάνω γραμμές, μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, σε όσες περιπτώσεις οι ενοικιαστές αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα δεν θα έχουν μπορέσει να προβούν σε διορθώσεις του ΑΤΑΚ ή του ΚΑΕΚ των αγροτεμαχίων που περιέλαβαν στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025, σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ.

Οι νέες πληρωμές που ξεμπλόκαρε η Κομισιόν

Εν τω μεταξύ, νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπλόκαρε η Κομισιόν. Ποιους αφορά; Ενισχύσεις για γεωργούς που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή άλλα καταστροφικά συμβάντα που αφορούν τα έτη 2025 και 2026 (αντίστοιχες του Μέτρου 23. ) Σύμφωνα με όσα αναφέρει η τελευταία τροποποίηση του Κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν οικονομική στήριξη στους ενεργούς γεωργούς, με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

πηγη iefimerida