Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται ΚΕΑ, στέγασης, αναπηρικά τον Φεβρουάριο

Σειρά επιδομάτων πληρώνονται και τον Φεβρουάριο.

Δείτε παρακάτω έναν σύντομο οδηγό με όλες τις ημερομηνίες.

Τα Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Πληρωμές στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ θα γίνει την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, με ΚΕΑ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα), επίδομα γέννησης, στέγασης αλλά και τα αναπηρικά επιδόματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας και τα οποία αποτελούν ζωτικό στήριγμα για την καθημερινότητα των AμεΑ, να καταβάλλονται στους δικαιούχους.

Προσοχή όμως, τα χρήματα θα μπουν στα ΑΤΜ την προηγούμενη ημέρα, 26 του μηνός, μετά τις 17.00 το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι η ακριβής ώρα εμφάνισης των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα που χρησιμοποιεί ο κάθε δικαιούχος.

Τα αναπηρικά επιδόματα χορηγούνται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας (συνήθως 67% και άνω, ανάλογα την πάθηση) και περιλαμβάνουν προνοιακές παροχές, διατροφικά επιδόματα για νεφροπαθείς/μεταμοσχευμένους, και επιδόματα κίνησης.

Αλλαγές στα αναπηρικά επιδόματα

Στο μεταξύ, αλλαγές σε πέντε πεδία αναφορικά με τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου για την κοινωνική φροντίδα με αιχμή τα ΑμεΑ παρουσίασε 26 Ιανουαρίου η Δόμνα Μιχαηλίδου, όπου προβλέπεται ενιαίος κανονισμός για τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Επίσης, θεσπίζεται πρόγραμμα ειδικής επιμόρφωσης ατόμων με αναπηρία όρασης στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.

Παραπέρα, καθιερώνεται η διευρυμένη εφαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία». Τέλος, συστήνονται στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας το Μητρώο Δομών Αναπηρίας και το Μητρώο Δικαιούχων Παροχών Αναπηρίας ενώ χορηγείται Κάρτα Αναπηρίας και στους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.

Όλα τα επιδόματα που θα πληρωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου

Η αναλυτική λίστα με όλα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ που πληρώνονται στα τέλη Φεβρουαρίου:

Αναπηρικά επιδόματα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας

Επίδομα Αναδοχής

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές.