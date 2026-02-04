Ο Δήμος Αιγιαλείας αναβαθμίζει τις σχολικές αυλές με τη συμμετοχή των παιδιών!

Ο Δήμος Αιγιαλείας, με διαρκή μέριμνα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων, δρομολογεί παρεμβάσεις αναβάθμισης και ανασχεδιασμού των σχολικών αυλών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για σύγχρονες, ασφαλείς, ανθεκτικές και συμπεριληπτικές σχολικές υποδομές, οι οποίες δεν εξυπηρετούν μόνο τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά λειτουργούν και ως ενεργοί, ζωντανοί δημόσιοι χώροι για τη γειτονιά και την τοπική κοινωνία. Σταθερή προτεραιότητα αποτελεί η συστηματική συντήρηση και η ουσιαστική βελτίωση των αύλειων χώρων, ώστε να ενισχύεται η ποιότητα λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου, καθώς και η αισθητική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων βασίζεται στα αποτελέσματα μιας καινοτόμου διαδικασίας διαβούλευσης: των εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2026 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αβύθου και στο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας. Στη διαδικασία συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, γονείς, καθώς και φορείς που συνδέονται με τη σχολική κοινότητα. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων καταγράφηκαν ανάγκες, τέθηκαν προτεραιότητες και διαμορφώθηκαν προτάσεις, πλήρως εναρμονισμένες με τις πραγματικές χρήσεις και τις προσδοκίες όσων βιώνουν τον χώρο στην καθημερινότητά τους.

Τα εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού ενισχύουν μια ουσιαστικά δημοκρατική προσέγγιση, όπου οι πολίτες συμμετέχουν στον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου και στις αποφάσεις που αφορούν την καθημερινή ζωή. Μέσα από τη μέθοδο αυτή επιδιώκεται η πραγματική συνδιαμόρφωση του χώρου από τους χρήστες του, δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη για τη σχολική κοινότητα αλλά και για το ευρύτερο περιβάλλον της γειτονιάς.

Οι μαθητές/τριες επαναπροσεγγίζουν την αυλή με βάση τις ανάγκες τους και καταθέτουν προτάσεις που ανταποκρίνονται στη λειτουργικότητα του χώρου, ενώ εκπαιδευτικοί και γονείς συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία ενός χώρου που απευθύνεται όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στην κοινότητα.

Η διαδικασία με τους μαθητές/τριες αναπτύσσεται σε διακριτά βήματα:

• επικοινωνία, συντονισμός, συλλογή δεδομένων και παρουσίαση καλών πρακτικών από το διεθνές περιβάλλον,

• ανάλυση του χώρου,

• διατύπωση ιδεών και προτάσεων (ανάγκες, επιθυμητές χρήσεις, προτεραιότητες), • σύνθεση και διαμόρφωση τελικής πρότασης με ρεαλιστικές λύσεις άμεσης εφαρμογής.

Η κεντρική κατεύθυνση του ανασχεδιασμού στις σχολικές αυλές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου, του Δημοτικού Σχολείου Αβύθου και του Δημοτικού Σχολείου Ακράτας στοχεύει στην αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων της υφιστάμενης κατάστασης, στην ενσωμάτωση αρχών περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού και στη συνολική λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, ώστε να διαμορφωθεί ένα φιλικό, κατάλληλο και συμπεριληπτικό περιβάλλον για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών αυλών με βασικές κατευθύνσεις:

• ενίσχυση της προσβασιμότητας για όλες τις κατηγορίες μαθητών/τριών,

• βελτίωση άνεσης και οικειοποίησης του χώρου με καθιστικά, σκίαση, ενίσχυση φυτεύσεων και ορθή επιλογή υλικών επίστρωσης,

• διεύρυνση της χρήσης της αυλής και κατά τις απογευματινές ώρες από τη γειτονιά, ενισχύοντας τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς για την κοινότητα,

• χρήση ανθεκτικών και φιλικών υλικών, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και υψηλή αντοχή.

Ο Δήμος Αιγιαλείας όπως αναφέρει τέλος η σχετική ανακοίνωση, συνεχίζει να επενδύει σε στοχευμένες παρεμβάσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα, που στηρίζουν έμπρακτα το δημόσιο σχολείο και αναβαθμίζουν το περιβάλλον των παιδιών μας, με σεβασμό στον χώρο, στο κλίμα και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.