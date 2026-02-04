Αυτή είναι η εικόνα των πινακίδων σήμανσης στους δρόμους της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Η δικαιολογία που συνήθως λέγεται από οδηγούς σε σήμα της τροχαίας, μετά από παράβαση, ότι "δεν είδα την πινακίδα", ίσως στην Πάτρα να είχε σε κάποιες περιπτώσεις μια δόση αλήθειας.

Κινηθήκαμε στους δρόμους του ιστορικού κέντρου της αχαϊκής πρωτεύσουσας και διαπιστώσαμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πινακίδες για τη σήμανση. Μια στις δέκα είναι καθαρή και αυτό επικρατεί σχεδόν σε όλους τους δρόμους. Αυτοκόλλητα ομάδων, σπρέι, ακόμη και διαφημιστικά μπορεί να βρει κανείς, πάνω στις πινακίδες οι οποίες βρίσκονται εκεί για τη διευκόλυνση αλλά πολύ περισσσότερο για την ασφάλεια οδηγών και πεζών. Κατά τα άλλα οι φθορές στις πινακίδες επισύρουν ακόμη και έως 2 έτη φυλάκισης όπως αναγράφεται πίσω από αυτές.

Η ευθύνη για τη σήμανση (κάθετη και οριζόντια) στους δρόμους ανήκει κυρίως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι) για τους δρόμους εντός της εδαφικής τους περιφέρειας. Ειδικότερα, τα Δημοτικά Συμβούλια, με εισήγηση της δημαρχιακής επιτροπής, λαμβάνουν τις αποφάσεις για την τοποθέτηση και συντήρηση πινακίδων, βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).