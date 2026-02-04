Προσωρινά κρατούμενος Πατρινός επιχειρηματίας για το σκάνδαλο των 3 εκατ. ευρώ στην Καθολική Εκκλησία

Στη φυλακή οδηγήθηκε γνωστός επιχειρηματίας από την Πάτρα, μετά την απολογία του ενώπιον των ανακριτικών αρχών, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά την οικονομική διαχείριση της Ρωμαιοκαθολικής Επισκοπής Σύρου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε ενεργό ρόλο σε κύκλωμα διακίνησης χρηματικών ποσών που προέρχονταν από εκκλησιαστικούς λογαριασμούς και κατευθύνονταν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, κυρίως στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Οι αρχές εξετάζουν συμφωνίες με ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, επενδύσεις, ανακαινίσεις και συνεργασίες με γνωστά ονόματα της πίστας, οι οποίες φέρεται να χρηματοδοτήθηκαν με χρήματα της Εκκλησίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έλεγχο της ΑΑΔΕ και στη συνέχεια πήρε ποινικές διαστάσεις, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να εντοπίζει ύποπτες χρηματοροές συνολικού ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε βάρος του επιχειρηματία ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συνέργεια σε υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ η δικαστική έρευνα συνεχίζεται και ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες αποκαλύψεις και εμπλεκόμενα πρόσωπα.