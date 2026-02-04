Αγρίνιο: Έρευνες για τον εντοπισμό 76χρονης

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στην περιοχή της Νέας Αβόρανης για τον εντοπισμό ηλικιωμένης.

Η 76χρονη έφυγε από το σπίτι της στο Καινούργιο και φέρεται να κατευθύνθηκε προς την Αβόρανη, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Έως τώρα δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιο γνωστό της πρόσωπο με δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας να την αναζητούν.