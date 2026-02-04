Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρίνιο: Έρευνες για τον εντοπισμό 76χρονης

Αγρίνιο: Έρευνες για τον εντοπισμό 76χρονης

Έφυγε από το σπίτι της στο Καινούργιο και φέρεται να κατευθύνθηκε προς την Αβόρανη

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στην περιοχή της Νέας Αβόρανης για τον εντοπισμό ηλικιωμένης.

Η 76χρονη έφυγε από το σπίτι της στο Καινούργιο και φέρεται να κατευθύνθηκε προς την Αβόρανη, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Έως τώρα δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιο γνωστό της πρόσωπο με δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας να την αναζητούν.

Ειδήσεις Τώρα

Νέα Πέραμος: «Οι φίλοι του γνωρίζουν και δεν μιλάνε» λέει ο πατέρας του 27χρονου

Αιγιάλεια: Κατέληξε 75χρονος μετά από απόπειρα αυτοκτονίας- Νοσηλευόταν από τις 17 Ιανουαρίου

Νέα Πέραμος: «Οι φίλοι του γνωρίζουν και δεν μιλάνε» λέει ο πατέρας του 27χρονου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εξαφάνιση

Ειδήσεις