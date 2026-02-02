Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ομιλία του Άγγελου Τσιγκρή στην Πάτρα για τη νεανική παραβατικότητα

Ομιλία του Άγγελου Τσιγκρή στην Πάτρα γι...

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου και ώρα 10.15 πμ

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, ημέρα, περίπου 10.15 π.μ., ο Αχαιός πολιτικός και καθηγητής Εγκληματολογίας Άγγελος Τσιγκρής θα μιλήσει με θέμα οργανώνει ημερίδα με θέμα: «Νεανική παραβατικότητα: Οι παράγοντες που τη γεννούν ως οδηγός αντιμετώπισης», στο πλαίσιο Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΤΕΕ την Πάτρα (οδός Τριών Ναυάρχων 22).

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Ειδήσεις Τώρα

Κατασκευάστηκαν εξέδρες για... υποβρύχια, στη μαρίνα της Πάτρας - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

H Πάτρα στο ρυθμό της Golden Visa- Ποιες χώρες μας προτιμούν, ποιες περιοχές έλκουν το ενδιαφέρον

Αυξημένο ενδιαφέρον για -εκτός Πατρών- εκδρομές από Πατρινούς το τριήμερο του Καρναβαλιού- Οι δημοφιλείς προορισμοί

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Άγγελος Τσιγκρής Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις