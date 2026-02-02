Ομιλία του Άγγελου Τσιγκρή στην Πάτρα για τη νεανική παραβατικότητα

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου και ώρα 10.15 πμ
Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, ημέρα, περίπου 10.15 π.μ., ο Αχαιός πολιτικός και καθηγητής Εγκληματολογίας Άγγελος Τσιγκρής θα μιλήσει με θέμα οργανώνει ημερίδα με θέμα: «Νεανική παραβατικότητα: Οι παράγοντες που τη γεννούν ως οδηγός αντιμετώπισης», στο πλαίσιο Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΤΕΕ την Πάτρα (οδός Τριών Ναυάρχων 22).
Η είσοδος είναι ελεύθερη
