Ομιλία του Άγγελου Τσιγκρή στην Πάτρα για τη νεανική παραβατικότητα

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, ημέρα, περίπου 10.15 π.μ., ο Αχαιός πολιτικός και καθηγητής Εγκληματολογίας Άγγελος Τσιγκρής θα μιλήσει με θέμα οργανώνει ημερίδα με θέμα: «Νεανική παραβατικότητα: Οι παράγοντες που τη γεννούν ως οδηγός αντιμετώπισης», στο πλαίσιο Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΤΕΕ την Πάτρα (οδός Τριών Ναυάρχων 22).

Η είσοδος είναι ελεύθερη