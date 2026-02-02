Πάτρα: Την Κυριακή το μνημόσυνο του καθηγητή φυσικής Θανάση Μπέλλου

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στις 9:30 το πρωί, θα τελεστεί το μνημόσυνο του καθηγητή φυσικής Θανάση Μπέλλου στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, στην Πάτρα.

Ο Θανάσης Μπέλλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη διάρκειας δύο μηνών με σοβαρή ασθένεια. Υπηρέτησε επί σειρά ετών την εκπαίδευση ως καθηγητής Φυσικής, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε γενιές μαθητών.

Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο για το επιστημονικό του έργο όσο και για το ήθος και την ανθρώπινη στάση του απέναντι στους μαθητές του.

Από τον γάμο του με τη Μαριάννα Ντούκα απέκτησε έναν γιο, τον Γιώργο, ενώ είχε και δύο εγγόνια, τον Θάνο και τη Μαριάννα.