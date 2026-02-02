Αντίστροφη μέτρηση για «δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες»- Πώς θα επηρεάσει τη Δυτική Ελλάδα

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας με νέα ανάρτησή του ενημερώνει ότι έρχονται δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες.

Όπως αναφέρει «δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές Τετάρτη-Παρασκευή και Κυριακή-Δευτέρα θα μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα»

Εξηγεί ότι «προς το παρόν η πρώτη φαίνεται μέτριας έντασης και η δεύτερη αξιόλογη. Και οι δύο μεταβολές δεν θα φέρουν κρύα. Τουναντίον οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη. Έτσι η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουνε στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα».