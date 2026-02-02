Μαφιόζικη εκτέλεση στη Νέα Πέραμο: Το στοιχείο που προβληματίζει τους αστυνομικούς- Τι λέει ο πατέρας του 27χρονου

Δύσκολη χαρακτηρίζεται από την αστυνομία η έρευνα για τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο.

Ο τρόπος δολοφονίας, θυμίζει μαφιόζικου τύπου εκτέλεση, καθώς οι δράστες τον εκτέλεσαν πισώπλατα και με 10 σφαίρες. Πριν τον δολοφονήσουν οι δράστες, τον είχαν χτυπήσει άγρια και μάλιστα όταν τον εκτέλεσαν στο όρος Κανδήλι της Νέας Περάμου, επιχείρησαν να κάψουν τη σορό.

Ένα στοιχείο που προβληματίζει τους αστυνομικούς είναι το μένος των δραστών. Τα έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν αν υπήρχαν προσωπικές διαφορές ή αν οι δράστες προσπαθούσαν να αποσπάσουν κάποια πληροφορία που γνώριζε το θύμα και δεν την αποκάλυπτε.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει αρκετό βιτνεοληπτικό υλικό, το οποίο ωστόσο, δεν είναι αρκετό ώστε να μπορέσουν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες, τόσο πριν όσο και μετά τη δολοφονία.

Επίσης, μιλούν για ένα πρόσωπο που δεν είχε απασχολήσει ποτέ την Ελληνική Αστυνομία, γι’ αυτό και πλέον η έρευνα στρέφεται στις καταθέσεις συγγενών και φίλων, προκειμένου να φτάσουν και στα ίχνη του ηθικού αυτουργού, αν και εφόσον υπάρχει, αλλά και των φυσικών αυτουργών που δολοφόνησαν με τέτοιο βάναυσο τρόπο τον 27χρονο.

Η αστυνομία ερευνά επίσης αν υπάρχει σύνδεση με τη δολοφονία ενός γνωστού επιχειρηματία στην περιοχή της Μάνδρας πριν από δύο χρόνια, με τον οποίο ο 27χρονος φέρεται να είχε συνεργαστεί. Οι δράστες τον είχαν γαζώσει μέσα στο αυτοκίνητό του και είχαν βάλει φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Το έγκλημα παραμένει ανεξιχνίαστο.

Το χρονικό

Λίγο μετά τις 3:00 το μεσημέρι χθες, Κυριακή (1/2) εντελώς τυχαία ένας διερχόμενος πεζός εντόπισε τη σορό μέσα σε ρέμα στην περιοχή της Νέας Περάμου και ειδοποίησε τις Αρχές.

Τα ίχνη του 27χρονου είχαν χαθεί από την περασμένη Δευτέρα, ενώ επέστρεφε στο σπίτι που διέμενε με τη σύντροφό του στην Ελευσίνα.

Ο επιχειρηματίας είχε ξεχάσει τα κλειδιά του και χτύπησε το κουδούνι, η σύντροφός του άνοιξε, επειδή όμως ο 27χρονος αργούσε να ανέβει, η κοπέλα κατέβηκε, δεν τον είδε και αρχικά θεώρησε ότι είχε ξαναφύγει. Το πρωί και αφού αναζήτησε εικόνες από κάμερες γειτόνων, προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης και αρπαγής, στο Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας. Τη στιγμή που έφτασε πεζός στο σπίτι αποβιβάστηκαν από το όχημά με «ντουμπλαρισμένες» πινακίδες Θεσσαλονίκης οι δράστες και με την απειλή όπλου τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτό. Από εκείνη την στιγμή τα ίχνη του εξαφανίστηκαν μέχρι να εντοπιστεί νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής.

Κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής, ο ιατροδικαστής εντόπισε 9 σφαίρες στην πλάτη και μία στο ινιακό οστό στο κεφάλι. Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο κάλυκες.