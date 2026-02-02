Δικέφαλο χελωνάκι εντοπίστηκε στην Αιτωλοακαρνανία- ΦΩΤΟ

Ένα χελωνάκι με δύο κεφάλια εντόπισε πριν από περίπου πέντε ημέρες ένας συντοπίτης, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Οι εικόνες που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακές, καθότι δεν πρόκειται για σύνηθες φαινόμενο.

Όπως μάλιστα γνωστοποίησε μερίμνησε να σταλεί στην ANIMA, Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, όπως γράφει το agriniopress.gr.

Αν και πρόκειται για κάτι εξαιρετικά σπάνιο, η γέννηση χελώνων με δύο κεφάλια είναι κάτι που παρατηρείται στη φύση. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε γενετική μετάλλαξη ή ατελή διαχωρισμό διδύμων. Αν και οι περισσότερες δεν επιβιώνουν για πολύ στη φύση, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις που ζουν για χρόνια σε αιχμαλωσία.