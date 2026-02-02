Σε οριακό σημείο η επάρκεια αίματος - 55 ασθενείς στο Νοσοκομείο Ρίου χωρίς έγκαιρη μετάγγιση αίματος

Σοβαρή ανησυχία προκαλεί η κατάσταση που επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου 55 ασθενείς με Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο βρίσκονται σε καθεστώς αναβολής μεταγγίσεων, λόγω της δραματικής έλλειψης αίματος.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η ανεπάρκεια αποθεμάτων αίματος δεν αποτελεί πλέον μεμονωμένο περιστατικό, αλλά πανελλαδικό πρόβλημα με άμεσες και μετρήσιμες επιπτώσεις στην υγεία των χρονίως πασχόντων.

Στο Νοσοκομείο Ρίου, όπως και σε άλλα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, οι μεταγγίσεις είτε αναβάλλονται συστηματικά είτε πραγματοποιούνται με μειωμένες ποσότητες αίματος, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση των ασθενών και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο 40 ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο βρίσκονται σε καθεστώς αναβολής μεταγγίσεων, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα βρεθεί αίμα..

Η Ομοσπονδία απευθύνει επείγουσα έκκληση προς τους πολίτες που μπορούν να προσφέρουν αίμα, υπογραμμίζοντας ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τους πάσχοντες από Θαλασσαιμία, αλλά και για τραυματίες, ασθενείς με χρόνια νοσήματα, μεταμοσχευμένους και όσους πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Το αίμα δεν παράγεται – μόνο προσφέρεται. Και αυτή τη στιγμή, η ανάγκη είναι μεγαλύτερη από ποτέ.