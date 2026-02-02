Σπιράλ: Διαγραφές χρεών, ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, δημοτική περιουσία, αδέσποτα

Οι δημοτικοί σύμβουλοι του "σπιράλ", Θάνος Δούρος, Χαράλαμπος Στανίτσας, Σοφία Στεφανοπούλου και Πέτρος Ψωμάς έστειλαν στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τις ερωτήσεις τους για την ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας, που θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτ.

Οι ερωτήσεις αφορούν στις διαγραφές χρεών, κλήσεων και προστίμων, την κενή θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, την αναξιοποίητη δημοτική περιουσία του Δήμου Πατρέων και το μεγάλο άλυτο ζήτημα των αδέσποτων ζώων.

Οι πλήρεις διατυπώσεις των ερωτημάτων, όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση:

Διαγραφές χρεών, κλήσεων και προστίμων

"Στην τελευταία συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026:

α) Τα 22 από τα 34 θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούσαν διαγραφές οφειλών!

β) Δύο από τις περιπτώσεις αφορούσαν πρόστιμα ύψους μεγαλύτερου των 8.000 ευρώ τα οποία και τελικά διαγράφηκαν.

γ) Επιχειρήθηκε επίσης να διαγραφούν δημοτικά τέλη και δημοτικοί φόροι (συνολικού ποσού 2.800 ευρώ) χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Δυστυχώς συνεχίζεται και φέτος η φιλοσοφία των πολλαπλών διαγραφών καθώς και επιστροφών αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών, που κατά κόρον ίσχυσε καθ’ όλο το προηγούμενο έτος, με σχετικές εισηγήσεις στη δημοτική επιτροπή.

Ζητάμε να μας ενημερώσει ο Δήμαρχος ποιο είναι το συνολικό ποσό των επιστροφών και των διαγραφών κατά το 2025, ιδανικά ανά κατηγορία οφειλής (κλήσεις, δημοτικά τέλη, πρόστιμα κλπ).

Πρόκειται να συνεχιστεί η ίδια τακτική και κατά το νέο έτος;

Υπάρχει εκτίμηση των συνολικών απωλειών από το ταμείο του δήμου;

Τα ποσά που είτε δεν εισπράττονται είτε επιστρέφονται έχουν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του αναμενόμενου Προϋπολογισμού για το τρέχον έτος;

ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Στις 6 Μαρτίου 2025 υπέβαλε την παραίτησή του από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Γιάννης Καλαντζόπουλος. Σε ένα μήνα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε και το ΔΗΠΕΘΕ μας παραμένει ακέφαλο καλλιτεχνικά. Η θέση υπενθυμίζουμε πως είναι αναγκαία για την λειτουργία ενός Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, κάτι που κι εσείς είχατε κατανοήσει και σεβαστεί κατά τα πρώτα 11 χρόνια της θητείας σας.

Τι άλλαξε; Γιατί δεν προχωράνε οι διαδικασίες αναπλήρωσης του παραιτηθέντος Καλλιτεχνικού Διευθυντή; Ως πότε θα πορεύεται το θέατρό μας με κενή τη νευραλγική αυτή θέση; Έχουν, αλήθεια, ζητηθεί οι σχετικές εξηγήσεις και έχουν δοθεί οι απαραίτητες κατευθύνσεις στην Πρόεδρο του νομικού προσώπου;

Δημοτική περιουσία Δήμου Πατρέων

Ανακοινώθηκε πρόσφατα η παραχώρηση του ιστορικού κληροδοτήματος Κόλλα από τον Δήμο Πατρέων στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος, για 40 χρόνια. Ακούγεται ως μία πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία και προοπτική και πιστεύουμε πως έγινε με συμφέροντες όρους τόσο για τον δήμο, όσο και για την τοπική κοινωνία.

Διαβάσαμε παράλληλα δηλώσεις του Αντιδημάρχου Δημοτικής Περιουσίας, σύμφωνα με τις οποίες «έχει καταρτιστεί ένα ευρύ πλάνο από την δηµοτική αρχή για την αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας του Δήμου Πατρέων». Χαιρόμαστε, αν πράγματι βρίσκεται σε εξέλιξη μία τέτοια προσπάθεια.

Η ερώτηση προς την δημοτική αρχή είναι η κατ’ εμάς αυτονόητη: «Πότε και πως θα ενημερωθούν το δημοτικό συμβούλιο και κατ’ επέκταση η πόλη για τις αποφάσεις και προθέσεις σας; Δεν κρίνετε σκόπιμο να δώσετε αυτό το πλάνο στη δημοσιότητα (ή/και να το θέσετε σε διαβούλευση), έτσι ώστε να διασφαλιστεί πως θα αποδώσει το δυνατόν περισσότερα στο ταμείο του δήμου και στους δημότες;».

Αδέσποτα ζώα

Με στόχο την συνέχιση της προστασίας των αδέσποτων μικρών ζώων, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε επιχορήγηση Δήμων για την αγορά τροφών και φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Ρωτάμε:

1.Ποιός είναι ο προγραμματισμός καταμερισμού ανάληψης έργου; Ποιοι είναι οι συνεργαζόμενοι κτηνίατροι με τον Δήμο; Έχουν λήξει οι προηγούμενες συμβάσεις;

2.Ποιά είναι τα εγγεγραμμένα συνεργαζόμενα φιλοζωϊκά σωματεία; Ποιος ο ρόλος τους;

3.Ποιό το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του δημοτικού κτηνιατρείου αδέσποτων ζώων και τι θα περιλαμβάνει μετά και τα νέα δεδομένα;

4. Ποιος είναι ο ετήσιος γενικός προϋπολογισμός λειτουργίας της υπηρεσίας προστασίας και φροντίδας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου; Ποια η προβλεπόμενη ετήσια χρηματοδότηση; Ποιες οι πραγματικές οικονομικές της ανάγκες και ποιο το ετήσιο σχέδιο δράσης για καλύτερα αποτελέσματα τόσο για τα ζώα, όσο και για τους δημότες;".