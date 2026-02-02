Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Εξαφανίστηκε η 16χρονη Ελευθερία από τη Νέα Σμύρνη- ΦΩΤΟ

Εξαφανίστηκε η 16χρονη Ελευθερία από τη ...

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, ζακέτα γκρι - ροζ και άσπρα αθλητικά παπούτσια

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση της 16χρονης Ελευθερίας Σ. από τη Νέα Σμύρνη στις 31 Ιανουαρίου του 2026.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της σήμερα και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Σ. έχει καστανά μαλλιά και μάτια, έχει ύψος 1,70μ. κι είναι εύσωμη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, ζακέτα γκρι - ροζ και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Όποιος γνωρίζει κάτι για την περίπτωσή της μπορεί να καλέσει το 100 ή στη γραμμή 116000

Ειδήσεις Τώρα

Ναύπακτος: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά

Με ποιον πέταξε η Λόρα για Γερμανία; Τι λέει μάρτυρας που ήταν στην ίδια πτήση

Μαφιόζικη εκτέλεση στη Νέα Πέραμο: Το στοιχείο που προβληματίζει τους αστυνομικούς- Τι λέει ο πατέρας του 27χρονου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Εξαφάνιση Νέα Σμύρνη

Ειδήσεις