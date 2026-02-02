Εξαφανίστηκε η 16χρονη Ελευθερία από τη Νέα Σμύρνη- ΦΩΤΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση της 16χρονης Ελευθερίας Σ. από τη Νέα Σμύρνη στις 31 Ιανουαρίου του 2026.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της σήμερα και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Σ. έχει καστανά μαλλιά και μάτια, έχει ύψος 1,70μ. κι είναι εύσωμη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, ζακέτα γκρι - ροζ και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Όποιος γνωρίζει κάτι για την περίπτωσή της μπορεί να καλέσει το 100 ή στη γραμμή 116000