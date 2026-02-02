Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ναύπακτος: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά

Ναύπακτος: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάν...

Τέσσερις συλλήψεις

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στη Ναύπακτο προχώρησαν οι αστυνομικοί ενώ για την ίδια υπόθεση έγιναν τέσσερις συλλήψεις.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, μίσθωναν για μικρά χρονικά διαστήματα, διαμερίσματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως καβάτζα, όπου αποθήκευαν και επεξεργάζονταν τις ναρκωτικές ουσίες, ενώ επικοινωνούσαν μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι άνδρες (τρεις Έλληνες και ένας αλλοδαπός), εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε μισθωμένη οικία τη στιγμή που συσκεύαζαν την κοκαΐνη σε φιξάκια, ενώ χρησιμοποιούσαν φαρμακευτικό σκεύασμα, προκειμένου να νοθεύσουν τη ναρκωτική ουσία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία των κατηγορούμενων οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας βρήκαν και κατέσχεσαν:

197,7 γραμμάρια κοκαΐνης (τα 125,7 διαμοιρασμένα σε -154- ισοβαρείς αυτοσχέδιες συσκευασίες),
682,1 γραμμάρια κάνναβης,
ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μικροποσότητα κάνναβης,
56 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,
ένας πλαστικός τρίφτης, με υπολείμματα κάνναβης,
μία ζυγαριά ακριβείας,
τέσσερα κινητά τηλέφωνα και
70 ευρώ.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών και θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου ενώ κατασχέθηκε ένα αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Την Κυριακή το μνημόσυνο του καθηγητή φυσικής Θανάση Μπέλλου

Δεμένικα: Δύο τραυματίες από σύγκρουση ΙΧ με δίκυκλο

Δικέφαλο χελωνάκι εντοπίστηκε στην Αιτωλοακαρνανία- ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ναύπακτος Συλλήψεις Ναρκωτικά

Ειδήσεις