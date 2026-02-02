Δεμένικα: Δύο τραυματίες από σύγκρουση ΙΧ με δίκυκλο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, νωρίτερα, στην περιοχή των Δεμενίκων, στο ύψος της Λαχαναγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο εισερχόμενο κάθετα στην κεντρική οδό με κατεύθυνση προς Οβρυά, συγκρούστηκε με διερχόμενο δίκυκλο που κινούνταν προς Πάτρα και στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες του δικύκλου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα τραύματά τους εντοπίζονται στα κάτω άκρα και δεν κρίνονται σοβαρά.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το δίκυκλο να υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές, καθώς... έσπασε στη μέση!