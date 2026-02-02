Μητσοτάκης: Δεν χρειαζόμαστε επιδιαιτητές στα ελληνοτουρκικά

Μηνύματα προς την Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία αμφισβήτηση κυριαρχίας, ενώ επανέλαβε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί μονομερές και αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας.

Ειδικότερα δήλωσε ότι δεν συμμερίζεται τις ανησυχίες ορισμένων για παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της προσωπικής του σχέσης με τον Ερντογάν.

Επικαλέστηκε ότι γνωρίζει τον Τραμπ από την πρώτη του θητεία, τόνισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας- ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο σημείο και σημείωσε πως “όταν μιλάμε για στρατηγικές σχέσεις δεν αναφερόμαστε μόνο στις σχέσεις μας με τη διακυβέρνηση Τραμπ, αλλά στις διαχρονικές σχέσεις με το Κογκρέσο και όλους τους πόλους εξουσίας στις ΗΠΑ”.

Τόνισε επίσης ότι οι σχέσεις με την Τουρκία είναι αυτοτελείς. Προανήγγειλε ότι θα βρεθεί στην Άγκυρα πριν τις 15 Φεβρουαρίου για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας- Τουρκίας και θα συναντηθεί με Ερντογάν. Και επισήμανε με νόημα: “Δεν θεωρώ ότι χρειαζόμαστε επιδιαιτητές ή μεσολαβητές για να συζητήσουμε”.

Η απάντηση στην επ αόριστον NAVTEX της Τουρκίας

Ξεκαθάρισε όμως επίσης, με αφορμή την πρόσφατη επ αόριστον ΝAVTEX της Τουρκίας, ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται άδεια από κανέναν για έργα διασύνδεσης ελληνικών νησιών. Δήλωσε επίσης ότι στην Κάσο δεν υπήρξε καμία εκκρεμότητα, ούτε δημιουργήθηκε κάποιο τετελεσμένο.

Τόνισε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας, ωστόσο η χώρα μας παραμένει υπέρ της προσφυγής στο διεθνές δικαστήριο της Χαγης. Σημείωσε όμως ότι όσο υπάρχει στο τραπέζι η θεωρία των “γκρίζων ζωνών”, όσο εμμέσως αμφισβητείται η κυριαρχία της χώρας μας και επικρέμεται η απειλή πολέμου, είναι δύσκολο να φτάσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος στο σημείο αυτό.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε στην Τουρκία ότι για την Ελλάδα υπάρχει ένα μόνο ανοιχτό θέμα, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

“Όσο η Τουρκία προσθέτει σε αυτό το μενού και άλλα θέματα, καταλαβαίνετε ότι το να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση το θεωρώ δύσκολο”, σχολίασε. Κράτησε τις πρόσφατες δηλώσεις Φιντάν ως “θετική αναγνώριση του ότι η Τουρκία μπορεί να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματα της και να μην τα αναδεικνύει όπως στο παρελθόν”. Ενώ υπογράμμισε ότι όσο παραμένει το casus belli, η Τουρκία δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για αμυντικά προγράμματα, δηλαδή δεν μπορεί να ενταχθεί στο SAFE.

“Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος, όχι Μητσοτάκης ή χάος. Το τι θα προκύψει από την κάλπη πρέπει να απασχολεί τους πολίτες. Αλλά εγώ δεν συγκρίνομαι με το χάος, συγκρίνομαι με τους αντιπάλους μου”, δήλωσε επίσης ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, οι οποίες επανέλαβε ότι θα πραγματοποιηθούν το 2027.