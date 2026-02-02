Φειδίας Παναγιώτου: Ερωτήματα για το «γραφείο»-βίλα με την πισίνα και τις 4 κρεβατοκάμαρες, του ευρωβουλευτή στην Κύπρο

Ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με την υπόθεση του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος για το ακίνητο που υποστηρίζει ότι χρησιμοποιεί για επαγγελματικούς λόγους βρίσκεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας Cyprus Times, παρά τους ισχυρισμούς του το συμβόλαιο που παρουσιάζεται στο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο ενοικιαστής «επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει για οικιστικούς σκοπούς».

Το εν λόγω σπίτι, που διαθέτει πισίνα και 4 κρεβατοκάμαρες, ενοικιάζεται 2.300 ευρώ. Τα 1.600 μπαίνουν στα έξοδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ τα υπόλοιπα 700 τα πληρώνει ο ίδιος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι νοικιάζει άλλο ακίνητο αντί 1.200 ευρώ, ώστε να μένει εκεί με τη σύντροφό του. Το ρεπορτάζ όμως αναφέρει πως η μόνιμη κατοικία τους είναι το «πολιτικό γραφείο», που βρίσκεται στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού.

Επιπλέον, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο συμβόλαιο δεν υπάρχει καν αναφορά ότι το ακίνητο μισθώνεται για ανάγκες ευρωβουλευτή, ούτε ότι θα χρησιμοποιείται και από συνεργάτες τους.

Οπως αναφέρεται, στην παράγραφο 9(b) του συμβολαίου ο ενοικιαστής δεσμεύεται ρητά να χρησιμοποιεί το ακίνητο μόνο ως κατοικία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς γραπτή έγκριση. Αν ο ενοικιαστής χρησιμοποιεί το ακίνητο ως γραφείο, παραβιάζει το συμβόλαιο. Αν πάλι το χρησιμοποιεί ως κατοικία αλλά το παρουσιάζει ως γραφείο στο Ευρωκοινοβούλιο, τότε διαπράττει απάτη για την απόσπαση χρημάτων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει για τους ευρωβουλευτές τη λεγόμενη Αποζημίωση Γενικών Εξόδων, ύψους 4.950 τον μήνα, για λειτουργικά έξοδα όπως μίσθωση και συντήρηση γραφείων στη χώρα εκλογής, εξοπλισμό, αναλώσιμα, διοικητικά και «αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες».

Τα χρήματα αυτά προορίζονται για δραστηριότητες που συνδέονται με το έργο του ευρωβουλευτή, και όχι για ιδιωτική χρήση.

Ο Φειδίας Παναγιώτου δικαιολόγησε τη δική του συμμετοχή με τα 700 ευρώ λέγοντας ότι ο χώρος αξιοποιείται και για παραγωγή podcasts, κάτι που ισχυρίζεται πως έχει γνωστοποιηθεί στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.