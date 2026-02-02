Δημοσκόπηση Alco: Απογοήτευση και ανασφάλεια εκφράζουν οι πολίτες

Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 13 μονάδες διαφορά του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ 23,5%

ΠΑΣΟΚ 10,5%

Ελληνική Λύση 9,4%

Πλεύση Ελευθερίας 7,9%

ΚΚΕ 7,1%

ΣΥΡΙΖΑ 3,7%

Φωνή Λογικής 2,8%

ΜέΡΑ25 2,6%

ΝΙΚΗ 2,2%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%

Νέα Αριστερά 1,3%

Άλλο 8,8%

Αναποφάσιστοι 18,4%

Στο ερώτημα τι αισθήματα σας προκαλεί η προοπτική δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα οι πολίτες απάντησαν:

Θετικά 17%

Αδιάφορα 48%

Αρνητικά 33%

ΔΞ/ΔΑ 2%

Σε ποιους προκαλεί θετικά αισθήματα η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα

ΣΥΡΙΖΑ 90%

ΠΑΣΟΚ 21%

ΚΚΕ 14%

Πλεύση Ελευθερίας 26%

ΜέΡΑ25 23%

Νέα Αριστερά 67%

Κίνημα Δημοκρατίας 53%

Αναποφάσιστοι 24%

Τι αισθήματα σας προκαλεί η προοπτική δημιουργία κόμματος από την Μαρία Καρύστιανου

Θετικά 26%

Αδιάφορα 40%

Αρνητικά 29%

ΔΞ/ΔΑ 5%

Σε ποιους προκαλεί θετικά αισθήματα η προοπτική δημιουργίας κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού

ΝΔ 9%

ΣΥΡΙΖΑ 4%

ΠΑΣΟΚ 15%

ΚΚΕ 16%

Ελληνική Λύση 43%

Νίκη 33%

Πλεύσης Ελευθερίας 47%

Φωνή Λογικής 14%

Κίνημα Δημοκρατίας 51%

Αναποφάσιστοι 37%

Μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης για δημιουργία νέου κόμματος η γνώμη για την Μαρία Καρυστιανού παραμένει ίδιο καλή για το 31% και καλύτερη για το 9%. Αντίθετα χειρότερη λέει το 27% και ίδιο κακή το 9%.

Ωστόσο το 75% των πολιτών θεωρεί πως δεν είναι αρκετό το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση αναφορικά με την ψήφο της και τονίζουν πως χρειάζεται και πρόγραμμα διακυβέρνησης με το οποίο συμφωνούν.

Ψήφο διαμαρτυρίας προκρίνει το 58% ενώ για κυβερνητική σταθερότητα θα ψηφίσει το 37%.

Αρκετά και πολύ πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα λέει το 41% ενώ καθόλου και λίγο το 48%

Αρνητικά τα κυρίαρχα συναισθήματα των πολιτών με την απογοήτευση σε ποσοστό 38%, την ανασφάλεια 27% και την οργή 25% ενώ στον αντίποδα η ελπίδα είναι στο 5%, η αισιοδοξία στο 3% και η σιγουριά στο 1%

Οι πολίτες εκφράζουν το παράπονο πως οι προτεραιότητες της κυβέρνησης δεν ταυτίζονται με αυτές της κοινωνίας

Τέλος οι πολίτες θεωρούν σε ποσοστό 71% πως η κυβέρνηση έχει χάσει στο θέμα των αγροτών και των κτηνοτρόφων αναφορικά με τους χειρισμούς της.